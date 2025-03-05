Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH PIC Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH PIC Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH PIC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH PIC Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH PIC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Công ty TNHH PIC Việt Nam, Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

*** DECRIPTION:
- Triển khai lắp đặt thiết bị CNTT của nhân viên khi có yêu cầu
- Vận hành cài đặt phần mềm liên quan như máy in, máy chấm công , máy chấm vân tay, máy photocopy .
- Kiểm tra, bảo trì hệ thống Camera của toàn nhà máy
- Quản lý hệ thống máy in
- Chuẩn bị phòng họp khi có yêu cầu thông qua phần mềm họp online như zoom, team,zalo…
- Setup cài đặt Camera và máy NAS synology
- Hỗ trợ người dùng máy tính trong quá trình vận hành.
- Cài đặt sửa chữa, thay thế các thiết bị máy tính, máy in
- Thực hiện và báo cáo công việc được phân công
- Giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
• Trình độ Trung cấp trở lên
• Chuyên ngành: CNTT, điện tử
• Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực IT support/ IT helpdesk
• Ưu tiên có chứng chỉ (hoặc nắm vững kiến thức) về quản trị mạng CCNA, quản trị hệ thống Mail, máy In
• Nhanh nhẹn, hòa đồng, cẩn thận
• Có trách nhiệm trong công việc
***

Tại Công Ty TNHH PIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước
- Được hỗ trợ trang thiết bị căn bản phục vụ cho công việc
- Được làm việc trong môi trường năng động, có tiềm năng phát triển năng lực
- Thưởng các ngày lễ, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13
• Làm việc từ thứ 2- thứ 6 + 2 ngày thứ 7 trong tháng
• Có xe đưa đón ( Gia Lâm, Long Biên, Dọc đường 5 ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PIC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH PIC Việt Nam

Công Ty TNHH PIC Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

