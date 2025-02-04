Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Quản lý, duy trì và phát triễn hệ thống mạng của Công ty

Tạo/xóa user, mail, ổ đĩa mạng cho CBCVN theo yêu cầu

Cấp/phát/lưu trữ kho máy tính

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng hệ thống mạng trong Công ty

Bảo trì/khắc phục sự cố hệ thống mạng/điện thoại/máy in

Báo cáo kịp thời các vẫn đề phát sinh liên quan hệ thống mạng

Nghiên cứu,đề xuất các giải pháp tốiưu hóa hệ thống thông tinđiện tử của Công ty

Lập hồ sơ theo dõi vật tư thiết bị trong hệ thống, lập kế hoạch dự trù cho việc mua vật tư thiết bị