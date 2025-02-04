Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- KCN Nhơn Hòa,Bình Định

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý, duy trì và phát triễn hệ thống mạng của Công ty
Tạo/xóa user, mail, ổ đĩa mạng cho CBCVN theo yêu cầu
Cấp/phát/lưu trữ kho máy tính
Kiểm tra, giám sát việc sử dụng hệ thống mạng trong Công ty
Bảo trì/khắc phục sự cố hệ thống mạng/điện thoại/máy in
Báo cáo kịp thời các vẫn đề phát sinh liên quan hệ thống mạng
Nghiên cứu,đề xuất các giải pháp tốiưu hóa hệ thống thông tinđiện tử của Công ty
Lập hồ sơ theo dõi vật tư thiết bị trong hệ thống, lập kế hoạch dự trù cho việc mua vật tư thiết bị

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam < 35 tuổi
Tốt nghiệpĐại học, caođẳng chuyên ngành CNTT
Có kinh nghiệm triển khai & vận hành hệ thống Base hoặc các nền tảng quản trị doanh nghiệp khác là một lợi thế.
Kinh nghiệm IT help desk là lợi thế

Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởngđầyđủ: BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24h
Lương thưởng lễ, ngày thành lập tậpđoàn, tết,...
Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Nhơn Hòa, An Nhơn, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

