Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - toà CT1 - Thái Hà, Khu nhà ở Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Phát triển và tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ: Sử dụng các công cụ và framework như TensorFlow, PyTorch, và Hugging Face Transformers để xây dựng các mô hình ngôn ngữ.

Phân tích và xử lý dữ liệu ngôn ngữ: Sử dụng các kỹ thuật NLP để phân tích, trích xuất thông tin từ văn bản, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Thiết kế hệ thống truy xuất thông tin: Phát triển các hệ thống truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu để hỗ trợ quá trình tạo ra câu trả lời chính xác và đầy đủ.

Kết hợp truy xuất và sinh văn bản: Sử dụng các kỹ thuật RAG để kết hợp thông tin truy xuất từ các nguồn dữ liệu với khả năng sinh văn bản của mô hình.

Nghiên cứu các kỹ thuật mới: Theo dõi và nghiên cứu các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực NLP, Chatbot và RAG.

Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống: Tối ưu hóa thời gian phản hồi và hiệu suất của hệ thống truy xuất thông tin.

Có tối thiểu 10 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có tối thiểu 10 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Toán Tin, Điện tử Viễn thông, Điều khiển Tự động, hoặc các ngành liên quan.

Có hiểu biết về Machine Learning và Deep Learning.

Kinh nghiệm làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Có kinh nghiệm làm việc với RESTAPI, Langchain, llamaindex, ...

Khả năng nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.

Nền tảng vững chắc về cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

Hiểu biết và có kinh nghiệm lập trình với các ngôn ngữ như C++ và Python.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 20M (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Công ty đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Công ty cung cấp thiết bị làm việc

Review lương 1 - 2 lần/năm theo năng lực

Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, ... thưởng lương tháng 13

Thưởng kết quả kinh doanh toàn công ty cuối năm

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM

