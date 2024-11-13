Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 451/24/4 Tô Hiến Thành, Phường 14,Hồ Chí Minh

Lập trình viên

80% - Tham gia phát triển sản phẩm

Tham gia phát triển sản phẩm bằng việc thiết kế, xây dựng và cải thiện các thành phần trong hệ thống của WOAY.

Quản lý task theo thứ tự ưu tiên và đảm bảo theo sát tiến độ của dự án.

Sử dụng hiệu quả các lib/framework & tooling cần thiết cho công việc.

Phối hợp với các thành viên trong team cũng như các team khác để hoàn thành các nhiệm vụ chung của công ty.

Giải quyết các bài toán khó về performance, HA,...

20% - Khác

Tham gia các sự kiện Công nghệ & Marketing để trang bị thêm kiến thức của mình. (Woay hỗ trợ).

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm.

Hỗ trợ các team khác khi cần thiết trong khả năng liên quan tới chuyên môn của bản thân (Viết tài liệu,...)

Yêu Cầu Công Việc

Bắt buộc:

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc với Vue.JS.

Thành thạo trong việc sử dụng Vue.JS để xây dựng các ứng dụng web hiện đại.

Kỹ năng tốt về HTML, CSS, JavaScript (ES6+).

Kinh nghiệm với RESTful APIs, quản lý dữ liệu với JSON.

Có khả năng làm việc với các công cụ phát triển như Webpack, Vite hoặc Babel.

Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tài liệu kỹ thuật.

Điểm cộng:

Kinh nghiệm với các thư viện UI như Vuetify, Ant Design, Bootstrap.

Có hiểu biết về các khái niệm như server-side rendering (Nuxt.js).

Hiểu biết về thiết kế và kiến trúc hệ thống front-end.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ testing (Jest, Cypress).

Có kiến thức về các nguyên tắc lập trình (Design Patterns, SOLID).

Kinh nghiệm với Node.js và hệ thống backend là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY Thì Được Hưởng Những Gì

Từ 9.000.000 - 14.000.000 / tháng

Nhận thưởng nếu hoàn thành KPI và có chiết khấu theo mức độ đóng góp vào thành công của dự án (Thỏa thuận)

Được phát triển đào tạo chương trình Lộ trình nghề nghiệp của công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ trung/năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY

