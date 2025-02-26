Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 16, tòa tháp VP Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu các mô hình thị trường tài chính, Sở Giao dịch Hàng hóa tiên tiến, các ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong hoạt động giao dịch hàng hóa trên thế giới.
Nghiên cứu các mối quan hệ giữa công nghệ thông tin với sự phát triển dịch vụ trong giao dịch hàng hóa hiện đại trên thế giới và Việt Nam.
Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh, mô hình quản lý vận hành của MXV và khả năng ứng dụng công nghệ tiến tiến để tối ưu hóa quy trình quản lý vận hành, hỗ trợ phát triển các dịch vụ của MXV.
Tham gia lập kế hoạch, giám sát tiến độ và chất lượng của các dự án công nghệ thông tin.
Nghiên cứu và đề xuất các phương án phối hợp nguồn lực con người và công nghệ.
Thiết lập các mối quan hệ trong và ngoài MXV.
Nghiên cứu, lập kế hoạch chuyển giao ứng dụng công nghệ vào quy trình điều hành, vận hành nghiệp vụ.
Theo dõi, phân tích ưu nhược điểm của quy trình điều hành, vận hành nghiệp vụ từ đó đề xuất phương án cải thiện hiệu quả.
Đề xuất các quy trình điều hành, quy trình nghiệp vụ mới.
Tiếp nhận và nghiên cứu các yêu cầu cải tiến hệ thống và ứng dụng từ các bộ phận nghiệp vụ.
Tham gia xây dựng bộ quy trình, chính sách an ninh bảo mật thông tin.
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trực tiếp phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt.
Chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực công việc cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Thành thạo ReactNative, React, Nodejs, HTML+CSS, lập trình ứng dụng mobile Android/IOS là lợi thế.
Có kinh nghiệm đối với SQL Server, Oracle SQL, React, Mobile App.
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành Window Server/Linux/ Unix.
Có tư duy logic và có khả năng phân tích xử lý các vấn đề của hệ thống.
Kỹ năng quản lý dự án.
Kỹ năng trình bày, giao tiếp, lắng nghe.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để phục vụ cho công việc.
Được tiếp cận, cập nhật thông tin về các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như nông sản, kim loại, năng lượng.Đồng thời được làm việc với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa quốc tế từ Mỹ, Anh, Hồng Kông….
Phát triển tiềm năng bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của MXV và các hoạt động ngoại khóa bổ ích.
Chế độ lương thưởng và chế độ phúc lợi, nghỉ mát, khám sức khỏe, thẻ bảo hiểm sức khỏe,tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ, nghỉ tết… theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: T16, Tòa 106 Hoàng Quốc Việt, P Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

