Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Elsaga làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khảo sát, thu thập, phân tích, thống nhất yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng, làm việc với các bên liên quan, đặc biệt là người dùng cuối để tìm hiểu đúng nhu cầu của khách hàng.

• Phân tích và định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng của sản phẩm, dịch vụ với khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu.

• Phân tích chi tiết, xây dựng mockup và viết các tài liệu URD, SRS, Data dictionary,...

• Nghiên cứu thị trường, Nghiên cứu tìm hiểu các sản phẩm tương tự.

• Tham gia vào quá trình kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ.

• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo dự trên mục đích và nhu cầu đào tạo của khách hàng.

• Phối hợp các bộ phận lên kế hoạch khi được phê duyệt triển khai dự án và là đầu mối trao đổi với nghiệp vụ trong suốt quá trình triển khai.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các công việc phát sinh thuộc vai trò trách nhiệm của mình trong suốt vòng đời của dự án.

• Tham gia vào việc phối hợp để tiếp thị, quảng bá và bán sản phẩm.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Elsaga Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm làm việc.

• Thưởng KPI, Thưởng dự án, Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu cuối năm tháng 13

• Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành Bảo hiểm Sức khỏe dành cho CBNV

• Cơ hội: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa. Được làm việc với các chuyên gia về lĩnh vực CNTT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Elsaga

