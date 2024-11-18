Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc tại công ty

Quản lý phòng họp và điều phối các phòng họp hợp lý

Thực hiện công tác hậu cần trà nước cho cho BOD và các cuộc họp.

Quản lý công văn đi - đến

Quản lý đặt mua, cấp phát và thanh toán chi phí thiết bị văn phòng cố định hàng tháng thuộc quyền hạn, trách nhiệm

Giám sát, kiểm tra chi phí đề xuất mua công cụ dụng cụ khi có yêu cầu

Đặt xe, vé máy bay cho BOD & CBNV khi được yêu cầu. Kiểm soát công nợ và làm đề nghị thanh toán khi đến kỳ thanh toán

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cơ hội để học hỏi phát triển bản thân

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc: điện thoại, máy tính bảng, tài liệu sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

