Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc tại công ty
Quản lý phòng họp và điều phối các phòng họp hợp lý
Thực hiện công tác hậu cần trà nước cho cho BOD và các cuộc họp.
Quản lý công văn đi - đến
Quản lý đặt mua, cấp phát và thanh toán chi phí thiết bị văn phòng cố định hàng tháng thuộc quyền hạn, trách nhiệm
Giám sát, kiểm tra chi phí đề xuất mua công cụ dụng cụ khi có yêu cầu
Đặt xe, vé máy bay cho BOD & CBNV khi được yêu cầu. Kiểm soát công nợ và làm đề nghị thanh toán khi đến kỳ thanh toán
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
Cơ hội để học hỏi phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc: điện thoại, máy tính bảng, tài liệu sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 212/A44 + A51 Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất