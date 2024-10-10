Tuyển Leader SEO thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

G Ocean Labs
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
G Ocean Labs

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại G Ocean Labs

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 163A Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế, lập chiến lược và triển khai chiến lược SEO hiệu quả cho công ty và khách hàng (nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, nghiên cứu từ khóa...) Giao tiếp tốt, liên kết với các đối tác để xây dựng hệ thống liên kết uy tín nhằm gia tăng giá trị thương hiệu cho công ty và khách hàng Tư vấn cho team triển khai hiệu quả dự án SEO Hiểu biết để đo lường và điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo SEO bền vững (kể cả các quảng cáo trả phí) Nghiên cứu & tư vấn SEO hiệu quả, tối ưu nguồn lực cho công ty và khách hàng Có khả năng sáng tạo trong quảng bá thương hiệu online Thực hiện đào tạo kiến thức, kỹ năng và tạo động lực làm việc cho team SEO Phân chia quản lý công việc trong nhóm, trả lời các thắc mắc và hỗ trợ giải quyết các vấn đề mà những thành viên đang gặp phải Tham gia các cuộc họp với khách hàng và thành viên trong team Tự lập kế hoạch, có thể tự build team hoặc làm việc với các Agency, cộng tác viên để phát triển dự án SEO cho công ty và khách hàng Các công việc được giao từ cấp quản lý Tiếng Anh giao tiếp tốt
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, chịu khó, không ngừng tìm hiểu và học hỏi các kiến thức mới trong quá trình làm việc Có từ 4 năm kinh nghiệm làm leader tại công ty Agency tự thực hiện từ A-Z các dự án marketing cho khách hàng đạt hiệu quả Khả năng chia sẻ, phản hồi lại ý kiến của những thành viên khác một cách tích cực, có tính xây dựng Khả năng phân công nhiệm vụ cụ thể để team biết họ cần làm gì và mục đích của nhiệm vụ đó! Khả năng truyền đạt những khái niệm SEO phức tạp bằng từ ngữ đơn giản, phổ thông giúp những người ko làm SEO cũng có thể hiểu (team trong BOM) Có tư duy logic và phản biện tốt Quản lý tốt thời gian, và có thể làm việc độc lập Kỹ năng nắm bắt công nghệ mới là một lợi thế
Tại G Ocean Labs Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng trả theo năng lực từ: 15,000,000 VNĐ/tháng; Thưởng dự án + Lương tháng thứ 13; Review lương 1 năm/lần hoặc khi có thành tích xuất sắc trong công việc; Sinh nhật được nghỉ nguyên lương 01 ngày; Làm việc 5 ngày/tuần; nghỉ Thứ 7 - Chủ nhật; Thời gian làm việc từ 8h - 17h (Nghỉ trưa 1 tiếng); Không quản lý chấm công, miễn đảm bảo hiệu quả trong công việc và hoàn thành deadline đặt ra; Không gian làm việc sang, xịn, mịn; Phù Hợp Với Cả Team “Hướng Nội” Mô hình boutique agency, team nhỏ đoàn kết; Môi trường trẻ trung, thân thiện, đồng đội dễ thương; Tham dự hội thảo & các khóa học online miễn phí theo quy chế của Công ty. Thử việc 2 tháng, 85% lương chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại G Ocean Labs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 13, đường số 37, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM

