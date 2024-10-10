Tuyển Leader SEO thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại G Ocean Labs
- Hồ Chí Minh: 163A Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Chịu trách nhiệm thiết kế, lập chiến lược và triển khai chiến lược SEO hiệu quả cho công ty và khách hàng (nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, nghiên cứu từ khóa...)
Giao tiếp tốt, liên kết với các đối tác để xây dựng hệ thống liên kết uy tín nhằm gia tăng giá trị thương hiệu cho công ty và khách hàng
Tư vấn cho team triển khai hiệu quả dự án SEO
Hiểu biết để đo lường và điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo SEO bền vững (kể cả các quảng cáo trả phí)
Nghiên cứu & tư vấn SEO hiệu quả, tối ưu nguồn lực cho công ty và khách hàng
Có khả năng sáng tạo trong quảng bá thương hiệu online
Thực hiện đào tạo kiến thức, kỹ năng và tạo động lực làm việc cho team SEO
Phân chia quản lý công việc trong nhóm, trả lời các thắc mắc và hỗ trợ giải quyết các vấn đề mà những thành viên đang gặp phải
Tham gia các cuộc họp với khách hàng và thành viên trong team
Tự lập kế hoạch, có thể tự build team hoặc làm việc với các Agency, cộng tác viên để phát triển dự án SEO cho công ty và khách hàng
Các công việc được giao từ cấp quản lý
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Chịu trách nhiệm thiết kế, lập chiến lược và triển khai chiến lược SEO hiệu quả cho công ty và khách hàng (nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, nghiên cứu từ khóa...)
Giao tiếp tốt, liên kết với các đối tác để xây dựng hệ thống liên kết uy tín nhằm gia tăng giá trị thương hiệu cho công ty và khách hàng
Tư vấn cho team triển khai hiệu quả dự án SEO
Hiểu biết để đo lường và điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo SEO bền vững (kể cả các quảng cáo trả phí)
Nghiên cứu & tư vấn SEO hiệu quả, tối ưu nguồn lực cho công ty và khách hàng
Có khả năng sáng tạo trong quảng bá thương hiệu online
Thực hiện đào tạo kiến thức, kỹ năng và tạo động lực làm việc cho team SEO
Phân chia quản lý công việc trong nhóm, trả lời các thắc mắc và hỗ trợ giải quyết các vấn đề mà những thành viên đang gặp phải
Tham gia các cuộc họp với khách hàng và thành viên trong team
Tự lập kế hoạch, có thể tự build team hoặc làm việc với các Agency, cộng tác viên để phát triển dự án SEO cho công ty và khách hàng
Các công việc được giao từ cấp quản lý
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, chịu khó, không ngừng tìm hiểu và học hỏi các kiến thức mới trong quá trình làm việc
Có từ 4 năm kinh nghiệm làm leader tại công ty Agency tự thực hiện từ A-Z các dự án marketing cho khách hàng đạt hiệu quả
Khả năng chia sẻ, phản hồi lại ý kiến của những thành viên khác một cách tích cực, có tính xây dựng
Khả năng phân công nhiệm vụ cụ thể để team biết họ cần làm gì và mục đích của nhiệm vụ đó!
Khả năng truyền đạt những khái niệm SEO phức tạp bằng từ ngữ đơn giản, phổ thông giúp những người ko làm SEO cũng có thể hiểu (team trong BOM)
Có tư duy logic và phản biện tốt
Quản lý tốt thời gian, và có thể làm việc độc lập
Kỹ năng nắm bắt công nghệ mới là một lợi thế
Tại G Ocean Labs Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng trả theo năng lực từ: 15,000,000 VNĐ/tháng;
Thưởng dự án + Lương tháng thứ 13;
Review lương 1 năm/lần hoặc khi có thành tích xuất sắc trong công việc;
Sinh nhật được nghỉ nguyên lương 01 ngày;
Làm việc 5 ngày/tuần; nghỉ Thứ 7 - Chủ nhật;
Thời gian làm việc từ 8h - 17h (Nghỉ trưa 1 tiếng);
Không quản lý chấm công, miễn đảm bảo hiệu quả trong công việc và hoàn thành deadline đặt ra;
Không gian làm việc sang, xịn, mịn;
Phù Hợp Với Cả Team “Hướng Nội”
Mô hình boutique agency, team nhỏ đoàn kết;
Môi trường trẻ trung, thân thiện, đồng đội dễ thương;
Tham dự hội thảo & các khóa học online miễn phí theo quy chế của Công ty.
Thử việc 2 tháng, 85% lương chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại G Ocean Labs
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI