Tuyển Market Research CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,300 USD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Market Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Mức lương
Đến 1,300 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 30F, tòa Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Đến 1,300 USD

• Phụ trách làm việc với các đối tác toà nhà chung cư, văn phòng, siêu thị… để ký kết hợp đồng khai thác lắp đặt màn hình quảng cáo.
• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.
• Làm việc theo kế hoạch được phân công.

Với Mức Lương Đến 1,300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên tuổi từ 25 - 30；
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở các vị trí nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường,....；
• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc hoặc có hiểu biết và mối quan hệ tốt với chủ đầu tư các dự án bất động sản；
• Có khả năng giao tiếp tốt và có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề；
• Chịu được áp lực công việc.
Đãi Ngộ
• Lương cơ bản 12-15 triệu + Hoa hồng hấp dẫn (Thu nhập lên tới 30 triệu )

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 30F, Tòa nhà Lotte, số 54 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

