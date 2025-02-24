Tuyển Market Research CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,300 USD

Mức lương Đến 1,300 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 30F, tòa Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

• Phụ trách làm việc với các đối tác toà nhà chung cư, văn phòng, siêu thị… để ký kết hợp đồng khai thác lắp đặt màn hình quảng cáo.

• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

• Làm việc theo kế hoạch được phân công.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên tuổi từ 25 - 30；

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở các vị trí nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường,....；

• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc hoặc có hiểu biết và mối quan hệ tốt với chủ đầu tư các dự án bất động sản；

• Có khả năng giao tiếp tốt và có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề；

• Chịu được áp lực công việc.

Đãi Ngộ

• Lương cơ bản 12-15 triệu + Hoa hồng hấp dẫn (Thu nhập lên tới 30 triệu )

