Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Trực tiếp triển khai quảng cáo trên Facebook hoặc Google, Zalo, Google (tùy thế mạnh của cá nhân). Thực hiện tối ưu các chiến dịch quảng cáo thông qua các bộ chỉ số Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của quản lý bộ phận Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Trực tiếp triển khai quảng cáo trên Facebook hoặc Google, Zalo, Google (tùy thế mạnh của cá nhân).
Thực hiện tối ưu các chiến dịch quảng cáo thông qua các bộ chỉ số
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của quản lý bộ phận
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, TMĐT, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan Kiến thức: Ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong mảng Google Marketing, chạy tốt Google, GDN. Kỹ năng: Tối ưu chiến dịch quảng cáo; Sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh, video. Ưu tiên các bạn có khả năng viết content tốt. Thái độ:Chủ động, ham học hỏi, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, TMĐT, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan
Kiến thức: Ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong mảng Google Marketing, chạy tốt Google, GDN.
Kỹ năng: Tối ưu chiến dịch quảng cáo; Sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh, video. Ưu tiên các bạn có khả năng viết content tốt.
Thái độ:Chủ động, ham học hỏi, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương và phụ cấp Phụ cấp ăn trưa: 40.000 VND/ngày làm việc, phụ cấp laptop và gửi xe Thời gian làm việc: 9h – 18h (từ thứ Hai đến thứ Sáu) Nghỉ phép năm: 12 ngày/ năm. Sinh nhật nhân viên được nghỉ 1 ngày. Thưởng các dịp lễ tết: Tết dương lịch, 08/03; 01/05; 02/09; 20/10; Trung thu, sinh nhật, Thưởng quý, Thưởng cuối năm... Lương tháng 13 & xét tăng lương hai lần/năm (theo chính sách công ty) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe (PVI); Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Du lịch từ 2-3 lần/năm, cả trong và ngoài nước Môi trường làm việc quốc tế với các đồng nghiệp và đối tác nước ngoài Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp về công việc và kỹ năng Cơ hội trở thành thành viên chủ chốt của công ty.
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương và phụ cấp
Phụ cấp ăn trưa: 40.000 VND/ngày làm việc, phụ cấp laptop và gửi xe
Thời gian làm việc: 9h – 18h (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
Nghỉ phép năm: 12 ngày/ năm. Sinh nhật nhân viên được nghỉ 1 ngày.
Thưởng các dịp lễ tết: Tết dương lịch, 08/03; 01/05; 02/09; 20/10; Trung thu, sinh nhật, Thưởng quý, Thưởng cuối năm...
Lương tháng 13 & xét tăng lương hai lần/năm (theo chính sách công ty)
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe (PVI); Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch từ 2-3 lần/năm, cả trong và ngoài nước
Môi trường làm việc quốc tế với các đồng nghiệp và đối tác nước ngoài
Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp về công việc và kỹ năng
Cơ hội trở thành thành viên chủ chốt của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

