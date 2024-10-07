Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Trực tiếp triển khai quảng cáo trên Facebook hoặc Google, Zalo, Google (tùy thế mạnh của cá nhân).
Thực hiện tối ưu các chiến dịch quảng cáo thông qua các bộ chỉ số
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của quản lý bộ phận
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, TMĐT, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan
Kiến thức: Ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong mảng Google Marketing, chạy tốt Google, GDN.
Kỹ năng: Tối ưu chiến dịch quảng cáo; Sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh, video. Ưu tiên các bạn có khả năng viết content tốt.
Thái độ:Chủ động, ham học hỏi, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương và phụ cấp
Phụ cấp ăn trưa: 40.000 VND/ngày làm việc, phụ cấp laptop và gửi xe
Thời gian làm việc: 9h – 18h (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
Nghỉ phép năm: 12 ngày/ năm. Sinh nhật nhân viên được nghỉ 1 ngày.
Thưởng các dịp lễ tết: Tết dương lịch, 08/03; 01/05; 02/09; 20/10; Trung thu, sinh nhật, Thưởng quý, Thưởng cuối năm...
Lương tháng 13 & xét tăng lương hai lần/năm (theo chính sách công ty)
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe (PVI); Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch từ 2-3 lần/năm, cả trong và ngoài nước
Môi trường làm việc quốc tế với các đồng nghiệp và đối tác nước ngoài
Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp về công việc và kỹ năng
Cơ hội trở thành thành viên chủ chốt của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
