Tuyển Marketing CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

I. CHI TIẾT CÔNG VIỆC (Job details)
- Thực hiện nghiên cứu và phân tích insights thị trường, cập nhật xu hướng truyền thông mới để có cái nhìn sâu sắc về chân dung và hành trình khách hàng.
- Phân tích thị trường ngành hàng, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và hành vi tiêu dùng để hiểu rõ nhu cầu, thói quen, và xu hướng của khách hàng.
=>Từ đó, xây dựng và tối ưu các chiến lược Marketing, đồng thời đưa ra các định hướng phát triển sản phẩm kinh doanh hiệu quả.
- Đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing, lập báo cáo chi tiết.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến nội dung, thông điệp và trải nghiệm khách hàng trên các kênh MT, GT, HRC, B2C, TMDT
- Khai thác các nhóm khách hàng mới và đáp ứng nhu cầu mới.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để lên ý tưởng, triển khai, đánh giá và tối ưu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số nhằm gia tăng độ nhận diện thương hiệu.
- Thực hiện các hoạt động marketing được phân công một cách hiệu quả.
- Quản lý các kênh truyền thông online như website, social channels (Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn, YouTube) và các kênh Digital Marketing khác để quảng bá thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Quản lý hình ảnh thương hiệu, thứ hạng từ khóa và các hoạt động SEO, Google Ads, cùng các loại quảng cáo khác.
- Sáng tạo nội dung như viết kịch bản giới thiệu/ review sản phẩm, tạo ra những thông điệp thu hút và thuyết phục khách hàng để xây dựng hình ảnh sản phẩm và thương hiệu.
- Quản lý nội dung và phát triển tài nguyên tiếp thị, đảm bảo nhất quán về thông điệp trên tất cả các nền tảng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, từ 24 đến 35 tuổi;
- Tốt nghiệp CĐ, DH trở lên các chuyên ngành Marketing; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tốt.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), F&B;
- Kỹ năng viết content (viết bài tốt), thạo excel, hình ảnh;
- Có kiến thức, kinh nghiệm về SEO, Google Analylist và webmaster Tool;
- Có nhiều ý tưởng sáng tạo, kỹ năng viết bài, tư duy tổng hợp và phân tích tốt.
- Lấy khách hàng làm trọng tâm, mọi ý tưởng, đề xuất đều phải xuất phát từ việc phân tích nhu cầu - hành vi - cảm xúc của từng nhóm khách hàng và phân tích dữ liệu khách hàng.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, quen thuộc với nền tảng Google Analytics, Facebook Business Manager.
- Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm công nghệ, chia sẻ & mạng xã hội.
- Có am hiểu nền tảng Tiktok và đã từng làm video trên Tiktok, sáng tạo nội dung bằng short video, biết quản lý vận hành trên shopee là một lợi thế.
=> Skill Required:
- Thạo Tiếng Anh và Thạo Excel/ thống kê dữ liệu: đây là yêu cầu ưu tiên
- Có khả năng làm việc độc lập, cầu tiến, ham học hỏi và chịu khó trong công việc.
- Có sức khoẻ tốt, đạo đức tốt và trung thực, mong muốn làm việc ổn định lâu dài
- Có thể ngoài giờ, công tác theo sự điều phối kế hoạch
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực.
- Chăm chỉ, quyết liệt, suy nghĩ tích cực, giao tiếp tự tin, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc cường độ cao.
- Thái độ chuyên nghiệp, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của bản thân và đồng đội.
- Yêu thích công việc thử thách, luôn thúc đẩy bản thân phải tiến bộ và sẵn sàng bước ra ngoài vùng an toàn để trải nghiệm và học hỏi những kiến thức, kỹ năng mới.

Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: (Thỏa thuận khi phỏng vấn) + Phụ cấp + Hoa hồng KPI
- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn, thưởng hiệu quả, thưởng thâm niên, thưởng Lễ Tết ...
- Tăng lương theo năng lực & theo thâm niên hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Hàng năm du lịch trong nước và ngoài nước/ năm/ 2 lần.
- Ngày nghỉ phép năm, thâm niên, nghỉ Lễ, Tết,.... theo QĐ NN
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Môi trường năng động, có cơ hội tiếp xúc để nâng cao kiến thức Marketing
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trương Đình Hội, P16, Quận 8, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

