Tuyển Event Marketing Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty cổ phần Canifa
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Canifa

Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Công ty cổ phần Canifa

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

1. Phát triển kế hoạch Marketing tại Cửa hàng
– Thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá, và các sự kiện đặc biệt tại cửa hàng (event, workshop, launch sản phẩm mới, v.v.).
– Phối hợp với bộ phận bán hàng để điều chỉnh kế hoạch marketing theo nhu cầu thị trường địa phương.
2. Phân tích và đánh giá
– Theo dõi, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing đã thực hiện tại cửa hàng.
– Thu thập dữ liệu khách hàng, ý kiến phản hồi và phân tích hành vi mua sắm để tối ưu hóa các chiến lược marketing.
– Báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ cho quản lý.
3. Tăng cường nhận diện thương hiệu
– Tăng cường sự hiện diện của thương hiệu tại địa phương thông qua các kênh quảng cáo offline và online (POSM, banner, mạng xã hội địa phương, v.v.).
– Hợp tác với các đối tác địa phương (trung tâm mua sắm, doanh nghiệp lân cận) để tổ chức các sự kiện hoặc chương trình hợp tác.
4. Quan hệ khách hàng
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng tại khu vực cửa hàng
– Quản lý các chương trình khách hàng thân thiết, tặng thưởng hoặc tri ân khách hàng tại cửa hàng.
5. Quản lý ngân sách
– Quản lý ngân sách marketing tại cửa hàng, đảm bảo các chiến dịch và hoạt động nằm trong giới hạn ngân sách đã đề ra.
6. Đào tạo và phát triển đội ngũ

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Số lượng: 2 người (trong đó ưu tiên 1 bạn Nam phụ trách khu vực các cửa hàng tỉnh)
– Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing bán lẻ, thời trang là lợi thế.
– Kỹ năng:
+ Khả năng tổ chức sự kiện và quản lý chiến dịch marketing.
+ Kỹ năng giao tiếp và quan hệ khách hàng tốt.
+ Kỹ năng phân tích dữ liệu cơ bản.
+ Thành thạo tin học văn phòng
– Có khả năng đi công tác

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh
– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc
– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh
– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật, ngày nghỉ nhân dịp sinh nhật CBNV (hưởng 100% lương); quà tặng các dịp Lễ tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13...
– Các hoạt động văn hóa: Teambuilding hàng năm, Happy Hour, câu lạc bộ chạy, câu lạc bộ Yoga, Đại hội thể thao toàn quốc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Canifa

Công ty cổ phần Canifa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 301 Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

