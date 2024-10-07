Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà TSQ Euroland, Euroland T2, Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng, quản lý và điều phối các bộ phận của nhóm Marketing (Content, SEO, Design, Quay Dựng) và Lên Kế Hoạch tiếp nhận lại công việc từ đội Agency dịch vụ (để đưa bộ phận markeing quản lý tập trung tại công ty)

Lập kế hoạch Marketing, định hướng kênh phân phối và truyền thông theo mục tiêu Kinh doanh và mục tiêu Thương hiệu

Xây dựng và phát triển kênh truyền thông cho thương hiệu

Chịu trách nhiệm cao nhất về tổ chức và chất lượng hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty ra công chúng và trong nội bộ nhằm thúc đẩy và đạt được mục tiêu của công ty.

Tổ chức, định hướng các hoạt động khảo sát, nghiên cứu khách hàng mục tiêu.

Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý thương hiệu ( nhận diện, định vị, hình ảnh, tính cách, hoạt động truyền thông, tài sản TH...).

Xác định và quản lý ngân sách hoạt động Marketing cho toàn thể thương hiệu.

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing.

Chịu trách nhiệm quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của phòng (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi)

Thiết lập hệ thống quy trình và hệ thống quản lý tại phòng.

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tại phòng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh tế,..

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Y Học và Nhượng quyền thương hiệu

Nam/Nữ tuổi từ 27 - 38 tuổi

Kỹ năng chung: Giao tiếp, Lập kế hoạch, Đàm phán thương lượng, Phân tích và quản lý rủi ro, Ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng về con người: Lãnh đạo đội nhóm; Hướng dẫn, đào tạo và phát triển nhân viên, Phân công, giao việc và giám sát thực hiện mục tiêu.

Kỹ năng cơ bản: Tin học văn phòng (thành thạo Word. Excel, Power Point ...), Internet.

Có kinh nghiệm làm thương hiệu cho các doanh nghiệp vừa (Ưu tiên có kinh nghiệm và tư duy làm trải nghiệm khách hàng)

Hiểu biết sâu và có khả năng thực thi các kênh quảng cáo, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong việc build tài nguyên và chạy ngân sách cao các ngành tương tự

Có kiến thức về SEO, content tốt

Có kinh nghiệm làm Trade MKT, tổ chức các sự kiện offline

Tại Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập cứng từ 20.000.000 đ - 25.000.000 đ / tháng + Thưởng KQKD

+ Làm việc tại văn phòng Mộ Lao, Hà Đông

+ Được thưởn lương tháng 13 + ...

+ Thưởng hiệu quả kinh doanh trả thưởng quý, 6 tháng theo KQKD của toàn Cty;

+ Thưởng theo thâm niên

+ Hỗ trợ ăn trưa; xăng xe;

+ Tham gia BHXH theo Luật.

+ Hưởng 12 ngày phép/năm.

+ Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật (1/1, 30/4,1/5,1/6, 2/9, Trung thu, 8/3, 20/10)

+ Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

