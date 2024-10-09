Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổng hợp data khách hàng từ các nguồn có sẵn của công ty

- Tiếp nhận thông tin và nhập data vào hệ thống, cập nhật thông tin của Khách hàng một cách chính xác

- Thường xuyên theo dõi các báo cáo để đảm bảo yêu cầu, thông tin data được cập nhật kịp thời và theo đúng quy trình nghiệp vụ;

- Thực hiện đa dạng các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

- Địa điểm làm việc: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, HN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo excel, google sheet

- Sức khỏe tốt, có thể gắn bó lâu dài

- Yêu thích công việc liên quan đến số liệu

- Có hiểu biết về mạng xã hội, về bán hàng, về marketing

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được cấp máy tính

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức.

- Xét tăng lương 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

- Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình, cơ hội thăng tiến lên quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin