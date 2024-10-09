Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổng hợp data khách hàng từ các nguồn có sẵn của công ty
- Tiếp nhận thông tin và nhập data vào hệ thống, cập nhật thông tin của Khách hàng một cách chính xác
- Thường xuyên theo dõi các báo cáo để đảm bảo yêu cầu, thông tin data được cập nhật kịp thời và theo đúng quy trình nghiệp vụ;
- Thực hiện đa dạng các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, HN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo excel, google sheet
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
