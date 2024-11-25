Tuyển Marketing Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Vai trò chính:

Vai trò chính

Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và quản lý chiến lược marketing nhằm phát triển thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng cho dịch vụ du học của công ty.

Đảm bảo các mục tiêu về doanh số, độ nhận diện thương hiệu và số lượng khách hàng tiềm năng đạt được hiệu quả tối ưu.

Công việc cụ thể:

Công việc cụ thể

1. Xây dựng chiến lược marketing:

1. Xây dựng chiến lược marketing

Phát triển kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty cho các dự án về du học.

Đề xuất các chiến lược tăng cường nhận diện thương hiệu trong ngành du học.

2. Triển khai và quản lý các chiến dịch marketing:

2. Triển khai và quản lý các chiến dịch marketing

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing trực tuyến và ngoại tuyến (online & offline).

Quản lý các kênh truyền thông như Facebook, Google Ads, YouTube, TikTok, Instagram, và các nền tảng khác phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Tối ưu SEO và quản lý nội dung website nhằm cải thiện hiệu suất tìm kiếm tự nhiên.

3. Xây dựng và quản lý đội ngũ marketing:

3. Xây dựng và quản lý đội ngũ marketing

Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ marketing đảm bảo năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ của các thành viên trong nhóm.

4. Quản lý thương hiệu và nội dung:

4. Quản lý thương hiệu và nội dung

Đảm bảo thông điệp thương hiệu và hình ảnh công ty nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông.

Xây dựng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch quảng bá dịch vụ du học, như bài viết, video, infographic, brochure, email marketing.

5. Hợp tác với các phòng ban liên quan:

5. Hợp tác với các phòng ban liên quan

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh để đồng bộ hóa chiến lược tiếp cận khách hàng.

Làm việc với đối tác và các tổ chức giáo dục để triển khai các sự kiện như hội thảo, hội chợ du học.

6. Theo dõi, đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả marketing:

6. Theo dõi, đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả marketing

Sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Meta Business Suite,...) để đo lường hiệu quả của các chiến dịch.

Lập báo cáo định kỳ và đề xuất cải thiện để nâng cao hiệu quả marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm:

1. Trình độ và kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, yêu cầu ứng viên từng làm việc trong mảng giáo dục, du học

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm (ít nhất 1-2 năm ở vai trò trưởng nhóm hoặc quản lý).

2. Kỹ năng và phẩm chất:

2. Kỹ năng và phẩm chất

Am hiểu về các kênh marketing trực tuyến và ngoại tuyến, biết vận hành và sử dụng thành thạo.

Kỹ năng quản lý dự án, lập kế hoạch và tổ chức tốt.

Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo các công cụ marketing như Google Ads, Facebook Ads, SEO tools (Ahrefs, SEMrush), Email Marketing tools.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tiếng Anh tốt (IELTS 6.5 hoặc tương đương).

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: lương cứng + hoa hồng theo dự án

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành

Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cengroup

Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn

Được xét khen thưởng, tăng lương định kì 6 tháng/lần

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin