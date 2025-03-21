Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: Tầng 3, PG2
- 15 & PG2
- 15A, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng dựavào yêu cầu của khách hàng
Đánh giá, phân tích,nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển
Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trongcác dự án hiện tại và tương lai
Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động bằng iOS (Swift/Objective-c)
Biết sử dụng Git để quản lý mã nguồn
Có kinh nghiệm test,debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng
Có kinh nghiệm làm việc, quản lý nhóm sử dụng Agile/Scrum.
Có hiểu biết về Design Pattern, Coding convention, cấu trúcdữ liệu và giải thuật, OOP
Có hiểu biết về phát triểnứng dụng di động bằng Cross-platform là 1 lợi thế (React Native, Flutter)
Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App Store là một lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi và cầu tiến trong công việc
Biết sử dụng Git để quản lý mã nguồn
Có kinh nghiệm test,debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng
Có kinh nghiệm làm việc, quản lý nhóm sử dụng Agile/Scrum.
Có hiểu biết về Design Pattern, Coding convention, cấu trúcdữ liệu và giải thuật, OOP
Có hiểu biết về phát triểnứng dụng di động bằng Cross-platform là 1 lợi thế (React Native, Flutter)
Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App Store là một lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi và cầu tiến trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:thỏa thuận theo năng lực
Làm việc T2 - T6 (từ 08h30 – 18h00, nghỉ trưa 1,5 tiếng), T7 làm việc tại nhà các buổi sáng cách tuần
Tài trợ các hoạt động thể dục thể thao, trợ cấp gửi xe, liên hoan, trà bánh, trái cây hàng tuần,...
Lương Tháng 13, Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho nhân viên theo quy định của pháp luật
Xét tăng lương 06 tháng/lần
Tổ chức dã ngoạiTeambuilding, du lịch công ty hàng năm.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật,...
Nghỉ phép 12 ngày/năm,làm việc đủ 3 năm tăng 01 ngày phép.
Làm việc T2 - T6 (từ 08h30 – 18h00, nghỉ trưa 1,5 tiếng), T7 làm việc tại nhà các buổi sáng cách tuần
Tài trợ các hoạt động thể dục thể thao, trợ cấp gửi xe, liên hoan, trà bánh, trái cây hàng tuần,...
Lương Tháng 13, Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho nhân viên theo quy định của pháp luật
Xét tăng lương 06 tháng/lần
Tổ chức dã ngoạiTeambuilding, du lịch công ty hàng năm.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật,...
Nghỉ phép 12 ngày/năm,làm việc đủ 3 năm tăng 01 ngày phép.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI