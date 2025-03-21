Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Tầng 3, PG2 - 15 & PG2 - 15A, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng dựavào yêu cầu của khách hàng

Đánh giá, phân tích,nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển

Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trongcác dự án hiện tại và tương lai

Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động bằng iOS (Swift/Objective-c)

Biết sử dụng Git để quản lý mã nguồn

Có kinh nghiệm test,debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng

Có kinh nghiệm làm việc, quản lý nhóm sử dụng Agile/Scrum.

Có hiểu biết về Design Pattern, Coding convention, cấu trúcdữ liệu và giải thuật, OOP

Có hiểu biết về phát triểnứng dụng di động bằng Cross-platform là 1 lợi thế (React Native, Flutter)

Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App Store là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi và cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:thỏa thuận theo năng lực

Làm việc T2 - T6 (từ 08h30 – 18h00, nghỉ trưa 1,5 tiếng), T7 làm việc tại nhà các buổi sáng cách tuần

Tài trợ các hoạt động thể dục thể thao, trợ cấp gửi xe, liên hoan, trà bánh, trái cây hàng tuần,...

Lương Tháng 13, Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho nhân viên theo quy định của pháp luật

Xét tăng lương 06 tháng/lần

Tổ chức dã ngoạiTeambuilding, du lịch công ty hàng năm.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,...

Nghỉ phép 12 ngày/năm,làm việc đủ 3 năm tăng 01 ngày phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK

