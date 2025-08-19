Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà An phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu (Phường Xuân Hoà mới, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện gọi điện khảo sát khách hàng để đo lường mức độ hài lòng của khách khi sử dụng dịch vụ;

Tiếp nhận phản hồi, xử lý các yêu cầu, vấn đề khiếu nại từ khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Công ty và cung cấp thông tin tới các Bộ phận liên quan để xử lý khiếu nại đó;

Ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ;

Lập báo cáo trình cấp trên về tình hình công việc khảo sát khách hàng, độ thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ. Đưa ra ý kiến đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng công việc;

Đối chiếu tình trạng thanh toán của khách hàng so với Hợp đồng;

Hỗ trợ trong việc soạn thảo, ký kết, lưu trữ hợp đồng; Soạn các biên bản, phụ lục hợp đồng cho khách hàng.

Quản lý khách hàng hiện có, cập nhật thông tin hợp đồng của khách hàng vào hệ thống khi có dữ liệu thay đổi mới;

Hoàn thành OKRs được giao;

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên nhóm ngành Quản trị Kinh doanh/Kinh tế/...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, lĩnh vực Bất động sản, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm...

Nữ ngoại hình ưa nhìn, cao 1m55 trở lên;

Giao tiếp lưu loát, dễ nghe, không sử dụng từ hoặc nói giọng địa phương;

Sử dụng thành thạo các kỹ năng văn phòng;

Trung thực và có thái độ tốt;

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống kịp thời;

Hoạt bát, nhanh nhẹn, giao tiếp dễ nghe, hòa đồng, ham học hỏi;

Tính cách điềm tĩnh, hòa đồng, kiên nhẫn và dễ tạo thiện cảm cho người xung quanh;

Luôn biết cách ứng phó và xử lý tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thăng tiến

Theo tiêu chuẩn cấp bậc đã được ban hành tại Công ty;

Các kỳ xét duyệt nâng cấp bậc Supervisor và Manager định kỳ vào Tháng 3 hàng năm của Công ty

Lương thưởng

Mức lương hấp dẫn theo thoả thuận. Lương cứng 9 - 11 triệu + chưa bao gồm phụ cấp

Chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác như: Hỗ trợ tiền cơm trưa 50.000đ/ngày làm việc, chi phí công tác, thưởng khi đạt các giải thưởng nhân viên hàng năm;

Thưởng tháng 13.

Du lịch

Chính sách du lịch trong năm:

Trekking (thường tổ chức vào Tháng 3 hàng năm);

Summer Camp (thường tổ chức vào Tháng 6 hàng năm);

Chuyến đi nước ngoài (thường tổ chức vào tháng 10 hàng năm, tuỳ thuộc thời tiết tại Quốc gia sẽ đến);

Các chuyến dã ngoại khác nếu đạt giải thưởng hoặc đăng ký tham gia các đường chạy cùng Công ty.

Bảo vệ sức khoẻ

Tiêm vaccine cúm hàng năm.

Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/năm.

Hỗ trợ mua bảo hiểm sức khỏe PVI hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

