Tuyển Nhân Sự thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

• Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng: xem xét đơn yêu cầu tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

• Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, quản lý hợp đồng, thực hiện đánh giá & tái ký HĐLĐ.

• Đào tạo theo tài liệu sẵn có (quy chế, quy định, nội quy,...).

• Phối hợp với các phòng ban soạn thảo kế hoạch đào tạo và triển khai kế hoạch.

• Nghiên cứu đề xuất các chương trình đào tạo khác để nâng cao chất lượng nhân sự.

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sau khi hoàn tất chương trình đào tạo.

• Hỗ trợ tổ chức các buổi đào tạo để gắn kết nhân viên và phổ biến văn hoá công ty.

• Phối hợp với các phòng ban xây dựng KPI. Giám sát, báo cáo, đánh giá KPI..

• Tổng hợp + đánh giá báo cáo của các phòng ban.

• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác: lưu trữ tài liệu, chuẩn bị phòng họp,...

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

• Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân sự/Tuyển dụng. Ưu tiên đã làm cho các nhà máy sản xuất.

• Độ tuổi từ 21 – 35 tuổi

• Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

• Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

• Kỹ năng lập các báo cáo về nhân sự.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ DUY KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thoả thuận theo kinh nghiệm.

• Được tham gia BHXH,BHTN,BHYT khi ký hợp đồng chính thức.

• Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

• Công ty cung cấp miễn phí ngày 3 bữa ăn.

• Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

• Lương tháng 13, tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ DUY KHANG

