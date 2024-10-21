Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH TM Bách Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH TM Bách Quang
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH TM Bách Quang

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty TNHH TM Bách Quang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56 Tân Canh, P1, Tân Bình, Tp.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm hợp đồng, báo giá và các chứng từ có liên quan Phụ trách triển khai các hồ sơ thầu và các thủ tục liên quan khu vực được giao tại khu vực được phân công Chịu trách nhiệm trong các tác vụ in ấn, photo, scan, đóng dấu sao y các văn bản, chứng từ, giấy tờ liên quan đến công việc mình phụ trách. Lưu trữ và quản lý toàn bộ các giấy tờ, chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa công ty, hồ sơ ngân hàng, hồ sơ thầu và hồ sơ liên quan đến việc công việc được giao. Biên soạn, chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ dự thầu về trang thiết bị, vật tư y tế. Phối hợp với bộ phận kinh doanh để theo dõi tình hình thầu tại các Bệnh viện, Cơ sở y tế. Soạn báo giá, hợp đồng, biên bản bàn giao nghiệm thu, thanh lý... cho phòng kinh doanh khi có yêu cầu. Quản lý và cập nhật số lượng hàng trúng thầu/ khách hàng theo từng thời kỳ.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm hợp đồng, báo giá và các chứng từ có liên quan
Phụ trách triển khai các hồ sơ thầu và các thủ tục liên quan khu vực được giao tại khu vực được phân công
Chịu trách nhiệm trong các tác vụ in ấn, photo, scan, đóng dấu sao y các văn bản, chứng từ, giấy tờ liên quan đến công việc mình phụ trách.
Lưu trữ và quản lý toàn bộ các giấy tờ, chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa công ty, hồ sơ ngân hàng, hồ sơ thầu và hồ sơ liên quan đến việc công việc được giao.
Biên soạn, chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ dự thầu về trang thiết bị, vật tư y tế.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để theo dõi tình hình thầu tại các Bệnh viện, Cơ sở y tế.
Soạn báo giá, hợp đồng, biên bản bàn giao nghiệm thu, thanh lý... cho phòng kinh doanh khi có yêu cầu.
Quản lý và cập nhật số lượng hàng trúng thầu/ khách hàng theo từng thời kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm hồ sơ dự thầu về TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, Y TẾ.
- Làm báo giá, hợp đồng cẩn thận và rõ ràng
- Có khả năng soạn thảo văn bản tốt.
- Quản lý hồ sơ kinh doanh, hồ sơ thầu.
- Trình độ tin học: thành thạo vi tính văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có kiến thức về lĩnh vực hành chính – văn phòng.
- Có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, siêng năng

Tại Công ty TNHH TM Bách Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Khám sức khoẻ định kỳ
Bảo hiểm theo quy định
Lương thưởng theo quy định của Công ty
Môi trường trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Bách Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 56 Tân Canh, P1, Tân Binh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

