Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 243 Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Trưng bày và bảo quản hàng hóa, sản phẩm tại cửa hàng
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng
- Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng
- Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ, ... nhập – xuất tồn mỗi ngày và trong tháng
- Làm việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nữ độ tuổi từ 20 – 35 tuổi
- Ngoại hình ưa nhìn
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng
- Chủ động, tự giác, siêng năng, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, kiên nhẫn, có thái độ làm việc vì tập thể
- Nữ hoặc Nam LGBT có đam mê bán hàng, thích kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 7-15tr/tháng hoặc hơn theo năng lực ( bao gồm Lương cứng 7-8 triệu/tháng + Thưởng hoa hồng)
- Phụ cấp tiền cơm 30k/ngày
- Được đào tạo kiến thức sản phẩm & kỹ năng để nâng cao nghiệp vụ bán hàng định kỳ hàng tháng
- Tham gia BHXH theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY
