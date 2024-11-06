Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 243 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Trưng bày và bảo quản hàng hóa, sản phẩm tại cửa hàng

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng

- Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ, ... nhập – xuất tồn mỗi ngày và trong tháng

- Làm việc theo sự phân công của quản lý

- Ưu tiên nữ độ tuổi từ 20 – 35 tuổi

- Ngoại hình ưa nhìn

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng

- Chủ động, tự giác, siêng năng, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, kiên nhẫn, có thái độ làm việc vì tập thể

- Nữ hoặc Nam LGBT có đam mê bán hàng, thích kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 7-15tr/tháng hoặc hơn theo năng lực ( bao gồm Lương cứng 7-8 triệu/tháng + Thưởng hoa hồng)

- Phụ cấp tiền cơm 30k/ngày

- Được đào tạo kiến thức sản phẩm & kỹ năng để nâng cao nghiệp vụ bán hàng định kỳ hàng tháng

- Tham gia BHXH theo quy định nhà nước.

