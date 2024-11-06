Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Vincom Smart City, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc bán hàng và tư vấn về sản phẩm cho khách hàng.

Cùng với quản lý đưa ra các ý tưởng promotion, thay đổi layout, thay đổi tem nhãn sản phẩm.

Kiểm tra, vệ sinh và đảm bảo hàng hóa luôn được trưng bày đầy đủ, thay thế các sản phẩm bị hư hỏng, theo dõi hạn sử dụng của sản phẩm.

Đưa đề xuất đặt hàng, đảm bảo luôn đủ hàng cho ngành hàng mình phụ trách.

Lắp ráp hàng hóa theo yêu cầu.

Hỗ trợ nhân viên kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm xoay ca, full time (5.5 ngày/tuần, được nghỉ 1.5 ngày/tuần)

Tốt nghiệp THPT trở lên

Tuổi: 20 - 35 tuổi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan

Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chăm chỉ

Có tinh thần làm việc trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5,000,000 - 7,000,000 (gross)

Phụ cấp ăn uống, xăng xe

12 ngày phép năm

Tham gia bảo hiểm trên 100% lương, bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch cùng công ty

Xét thưởng và tăng lương hàng năm theo kết quả kinh doanh và thành tích cá nhân

Môi trường năng động, nhanh nhẹn cùng nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.