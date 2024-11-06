Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kohnan Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTTM Vincom Smart City, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc bán hàng và tư vấn về sản phẩm cho khách hàng.
Cùng với quản lý đưa ra các ý tưởng promotion, thay đổi layout, thay đổi tem nhãn sản phẩm.
Kiểm tra, vệ sinh và đảm bảo hàng hóa luôn được trưng bày đầy đủ, thay thế các sản phẩm bị hư hỏng, theo dõi hạn sử dụng của sản phẩm.
Đưa đề xuất đặt hàng, đảm bảo luôn đủ hàng cho ngành hàng mình phụ trách.
Lắp ráp hàng hóa theo yêu cầu.
Hỗ trợ nhân viên kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm xoay ca, full time (5.5 ngày/tuần, được nghỉ 1.5 ngày/tuần)
Tốt nghiệp THPT trở lên
Tuổi: 20 - 35 tuổi
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan
Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chăm chỉ
Có tinh thần làm việc trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5,000,000 - 7,000,000 (gross)
Phụ cấp ăn uống, xăng xe
12 ngày phép năm
Tham gia bảo hiểm trên 100% lương, bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch cùng công ty
Xét thưởng và tăng lương hàng năm theo kết quả kinh doanh và thành tích cá nhân
Môi trường năng động, nhanh nhẹn cùng nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 20-02, tầng 20F, cao ốc Bảo Gia, số 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, Tp. HCM

