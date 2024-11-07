Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 42 Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn bán hàng mặt hàng thời trang/ thể thao (giày dép, quần áo, phụ kiện);
Vệ sinh cửa hàng, trưng bày hàng hóa;
Quản lý hàng hóa, kiểm kê hàng hóa, giao ca hàng ngày;
Báo cáo bán hàng hàng ngày;
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 18 - 25 tuổi, ưu tiên sinh viên năm 1, 2, 3;
Yêu thích thể thao là một lợi thế;
Giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục tốt. Giọng nói chuẩn (không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương);
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực và tư duy hướng đến khách hàng;
Muốn gắn bó lâu dài từ 6 tháng;
Lịch làm việc thứ 7, chủ nhật hàng tuần (Thời gian làm việc: 08:00 - 19:00).
Yêu thích thể thao là một lợi thế;
Giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục tốt. Giọng nói chuẩn (không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương);
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực và tư duy hướng đến khách hàng;
Muốn gắn bó lâu dài từ 6 tháng;
Lịch làm việc thứ 7, chủ nhật hàng tuần (Thời gian làm việc: 08:00 - 19:00).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng lương 20k/h, chính thức lương 25k/ giờ (Thu nhập 1,5 - 2 triệu);
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, tạo điều kiện cho cá nhân phát huy tối đa năng lực bản thân để phát triển và thăng tiến.
Có cơ hội gặp mặt và giao lưu với nhiều ngôi sao giải trí và vận động viên nổi tiếng.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, tạo điều kiện cho cá nhân phát huy tối đa năng lực bản thân để phát triển và thăng tiến.
Có cơ hội gặp mặt và giao lưu với nhiều ngôi sao giải trí và vận động viên nổi tiếng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI