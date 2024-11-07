Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng mặt hàng thời trang/ thể thao (giày dép, quần áo, phụ kiện);

Vệ sinh cửa hàng, trưng bày hàng hóa;

Quản lý hàng hóa, kiểm kê hàng hóa, giao ca hàng ngày;

Báo cáo bán hàng hàng ngày;

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 18 - 25 tuổi, ưu tiên sinh viên năm 1, 2, 3;

Yêu thích thể thao là một lợi thế;

Giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục tốt. Giọng nói chuẩn (không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương);

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực và tư duy hướng đến khách hàng;

Muốn gắn bó lâu dài từ 6 tháng;

Lịch làm việc thứ 7, chủ nhật hàng tuần (Thời gian làm việc: 08:00 - 19:00).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng lương 20k/h, chính thức lương 25k/ giờ (Thu nhập 1,5 - 2 triệu);

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, tạo điều kiện cho cá nhân phát huy tối đa năng lực bản thân để phát triển và thăng tiến.

Có cơ hội gặp mặt và giao lưu với nhiều ngôi sao giải trí và vận động viên nổi tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

