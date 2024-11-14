Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TMDV F20 HOME DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH TMDV F20 HOME DECOR
- Hồ Chí Minh: 382/8A Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Kiểm kê số lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm khi hàng về. Vận chuyển hàng hoá lên kho và sắp xếp đúng nơi quy định
Nắm rõ và báo cáo số lượng hàng tồn, mẫu mã hết hàng. Kiểm tra hàng lỗi do nhà sản xuất, do vận chuyển. - Chuẩn bị đơn hàng để gửi đi cho khách: Lấy hàng từ kho, gói hàng cho khách mua tại cửa hàng; Đóng gói sản phẩm đúng quy trình để vận chuyển đi tỉnh cho khách hàng online
Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, hàng hoá và vệ sinh tại cửa hàng, bao gồm vệ sinh trước cửa hàng, trong cửa hàng, hành lang, kho, nhà vệ sinh
Đặt dịch vụ giao hàng cho khách nội thành, khách tỉnh
Check list giao hàng, check đơn hàng phát sinh online
Tư vấn bán hàng tại cửa hàng khi đã hiểu rõ sản phẩm về chất liệu, giá bán, Concept - Làm việc theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần học hỏi, chủ động
Làm việc kĩ tính, có kỷ luật
Có thẩm mỹ cao
Tại CÔNG TY TNHH TMDV F20 HOME DECOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc trao đổi khi phỏng vấn
Được training bài bản nghiệp vụ, được học hỏi nhiều kỹ năng và có cơ hội thể hiện năng lực ở nhiều vị trí. Chỉ cần có tinh thần học hỏi và ý chí cầu tiến
Chế độ phúc lợi cho nhân viên gồm thưởng doanh số, phụ cấp xăng xe, điện thoại, vé xem phim hằng tháng, du lịch 2 lần/năm...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Để phục vụ nhu cầu phát triển nhanh và không ngừng đổi mới. Công ty luôn tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên thể hiện bản thân ở nhiều vị trí. Nếu gắn bó lâu dài, cơ hội cho nhân viên thăng tiến ở nhiều vai trò rất rộng mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV F20 HOME DECOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI