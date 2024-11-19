Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Bà Triệu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang

- Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

- Thường xuyên kiểm tra, sắp xếp, kiểm đếm hàng hoá, gập đồ, gắn tag...và hướng dẫn khách hàng xem sản phẩm. Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.

- Thanh toán Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo quy định của cửa hàng

- Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng (nếu có)

- Cập nhật thông tin về sản phẩm mới, xu hướng thời trang hiện tại

- Tham gia các hoạt động khuyến mãi, sự kiện của cửa hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ đủ từ 18t trở lên, ko còn vướng bận việc học (Nếu là Sinh viên vui lòng cân nhắc về lịch học có đáp ứng được thời gian xoay ca hay không).

- Đáp ứng được thời gian làm việc luân phiên ca 08h/ngày, 06 ngày/tuần, xoay ca (8h30-16h30 hoặc 14h00-22h00)

- Thái độ tốt, chăm chỉ, giao tiếp tự tin, có mục tiêu rõ ràng trong công việc.

- Ngoại hình ưa nhìn; Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ; thời trang, mỹ phẩm, trang sức, phụ kiện...là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6 – 8M++ (Gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng DS, Làm thêm giờ); Thưởng tháng 13

- Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của Pháp Luật

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng; Training kỹ năng mềm định kỳ

- Được các teamlead hỗ trợ nhiệt tình

- Chính sách ưu đãi giảm giá nội bộ các nhãn hàng của ACFC

- Được trải nghiệm trong môi trường thời trang quốc tế.

- Review lương 1 lần/năm; teambuilding/kickoff theo nhãn hàng

- Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

