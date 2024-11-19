Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
13 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vincom Bà Triệu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
- Thường xuyên kiểm tra, sắp xếp, kiểm đếm hàng hoá, gập đồ, gắn tag...và hướng dẫn khách hàng xem sản phẩm. Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.
- Thanh toán Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo quy định của cửa hàng
- Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng (nếu có)
- Cập nhật thông tin về sản phẩm mới, xu hướng thời trang hiện tại
- Tham gia các hoạt động khuyến mãi, sự kiện của cửa hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ đủ từ 18t trở lên, ko còn vướng bận việc học (Nếu là Sinh viên vui lòng cân nhắc về lịch học có đáp ứng được thời gian xoay ca hay không).
- Đáp ứng được thời gian làm việc luân phiên ca 08h/ngày, 06 ngày/tuần, xoay ca (8h30-16h30 hoặc 14h00-22h00)
- Thái độ tốt, chăm chỉ, giao tiếp tự tin, có mục tiêu rõ ràng trong công việc.
- Ngoại hình ưa nhìn; Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ; thời trang, mỹ phẩm, trang sức, phụ kiện...là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6 – 8M++ (Gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng DS, Làm thêm giờ); Thưởng tháng 13
- Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của Pháp Luật
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng; Training kỹ năng mềm định kỳ
- Được các teamlead hỗ trợ nhiệt tình
- Chính sách ưu đãi giảm giá nội bộ các nhãn hàng của ACFC
- Được trải nghiệm trong môi trường thời trang quốc tế.
- Review lương 1 lần/năm; teambuilding/kickoff theo nhãn hàng
- Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

