Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Hana Korea Group
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Mô tả công việc
- Giới thiệu sản phẩm, các chương trình khuyến mãi tại Spa
- Khơi gợi và tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, giải đáp thắc mắc khách hàng.
- Quản lý sắp xếp đẹp mắt, đúng đủ theo quy định Công ty.
- Dọn dẹp vệ sinh quầy kệ được giao.
- Kiểm kê, báo cáo số lượng hàng thực tế hằng ngày.
- Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm và của công ty tới khách hàng.
- Tiếp nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng và truyền đạt thông tin đầy đủ rõ ràng cho cấp quản lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
- Thực thi các quy định của Công ty đưa ra.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, biết make-up và yêu thích ngành mỹ phẩm.
- Nam, Nữ độ tuổi từ 18 - 27 tuổi.
- Nhanh nhẹn, tự tin, chăm chỉ, trung thực và có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm bán hàng mỹ phẩm.
- Thời gian làm việc: xoay ca (linh hoạt)
- Ca1: 08h00 đến 16h00
- Ca2: 16h00 đến 22h00
- Ứng viên có thể làm fulltime từ 8h00 - 21h00

Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7 - 12 triệu + thưởng + % doanh thu
- Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên những vị trí cao hơn.
- Được đào tạo, training về chuyên môn.
- Được hưởng các chế độ khác theo chính sách của Công ty
- Được ký kết đầy đủ HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT ... như nhà nước quy định
- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật... theo quy định của Công ty
- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Star Tower, Phố Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

