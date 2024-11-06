Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: 515

- 517 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

- Chào đón khách ghé thăm, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm xe điện yedea, xe điện move tại Showroom cho khách hàng
- Hàng ngày, tiếp nhận Data từ Công ty để liên lạc tới khách hàng thực hiện quá trình tư vấn, bán hàng
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình giao hàng và sau bán hàng
- Đảm bảo vệ sinh Showroom luôn sạch sẽ, gọn gàng
- Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: 18-28 tuổi
- Có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng, sale, telesale, cskh,.... trên 6 tháng trở lên
- Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà
- Ham học hỏi, chăm chỉ, làm việc theo ca xoay linh hoạt
- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản

Quyền Lợi

- Thu nhập: 9-13 triệu/tháng ( Lương cơ bản 7 -7,5 triệu/tháng + phụ cấp+ thưởng...)
-
9-13 triệu/tháng
- Thử việc nhận 100% lương
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
- Cơ hội thăng tiến trong công việc như: quản lý cửa hàng,giám sát kinh doanh,....
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội
- Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất