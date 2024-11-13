Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH SIPS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cresent Mal 101 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào đón, tiếp khách và tư vấn bán hàng.

Giới thiệu bánh cho khách (các loại bánh truyền thống Nhật Bản, bánh kem, bông lan, su kem, bánh quà tặng ...v...v..)

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa hợp lý và đẹp mắt, thu ngân, tính tiền

Thường xuyên vệ sinh quầy kệ, tủ trong bánh và khu vực làm việc sạch sẽ, kiểm tra, theo dõi hàng tồn kho. Thực hiện các công việc khác theo sự bố trí / phân công của Cấp Quản lý.

Làm việc theo ca (ca sáng / ca chiều) từ 5 đến 7 tiếng/ca (nghỉ 1 tiếng), 3 ngày/tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên Nam sinh sống ở Khu vực Quận 7

Thời gian cửa hàng hoạt động: 10h – 22h

Biết Tiếng Nhật là một lợi thế (có thể order được). Hoặc tiếng Anh giao tiếp tốt.

Yêu thích văn hóa Nhật Bản hoặc có chút yêu thích với bánh ngọt.

Ngoại hình sáng, giọng nói dễ nghe, tuổi từ 22 - 30 tuổi.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng khi gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH SIPS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35.000 VNĐ/giờ( chưa trừ thuế 10%) + phụ cấp gửi xe: 10.000/ngày làm việc

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội làm việc trực tiếp với người Nhật và trau dồi thêm ngoại ngữ ( Tiếng Nhật )

Được học làm bánh đơn giản.

Đồng phục do công ty cấp.

Làm việc tại Cresent Mall quận 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SIPS VIỆT NAM

