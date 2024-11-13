Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 đường Trần Danh Tuyên, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận các thông tin bảo hành liên quan đến sản phẩm của Công ty để hỗ bảo hành kịp thời theo yêu cầu/ mong muốn của khách hàng.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá hiện trạng sản phẩm của Công ty được bảo hành tại các công trình sử dụng.

- Đưa ra giải pháp, phương án hỗ trợ lắp đặt các thiết bị điện mới, cũ và đảm bảo chúng hoạt động bình thường, đúng quy cách.

- Cung cấp tư vấn, giải đáp những câu hỏi/ thắc mắc của khách hàng liên quan đến kỹ thuật, lắp đặt sản phẩm của công ty.

- Ghi chép và báo cáo chi tiết về các công việc đã thực hiện cho cấp quản lý.

- Đề xuất các phương án xử lý sự việc với cấp quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 24 đến 42, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành: kỹ thuật, hệ thống điện, điện tử, cơ khí,...

- Hiểu biết về lĩnh vực kỹ thuật, hệ thống điện

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí liên quan.

- Biết lái xe ô tô để phục vụ cho công việc.

- Kỹ năng giao tiếp

- Khả năng lắng nghe

- Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy đinh.

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm cao như dịp: nghỉ lễ 30 /4; 1/5; 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch.

- Thưởng cuối năm từ 1 đến 2 tháng thu nhập.

- Tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.

- Được hỗ trợ ăn, đi lại theo chính sách công tác phí Công ty.

- Ăn trưa miễn phí tại bếp ăn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

