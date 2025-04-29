Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 300 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC
Mức lương
300 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Đạo Ngạn 2
- Quang Châu
- Việt Yên
- Bắc Giang., Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 300 - 500 USD
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email và trực tiếp.
• Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm nhựa kỹ thuật và dịch vụ của Công ty.
• Hỗ trợ theo dõi đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng hạn.
• Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
• Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo cho quản lý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Không yêu cầu kinh nghiệm ( Có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng và hiểu biết về Nhôm, Nhựa kỹ thuật alf lợi thế)
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
• Thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến.
• Khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
• Kỹ năng máy tính cơ bản, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm văn phòng.
• Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.
• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn hoặc tiếng Trung.
Quyền lợi:
Quyền lợi:
Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC
