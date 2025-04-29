Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 300 - 500 USD

CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
300 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Đạo Ngạn 2

- Quang Châu

- Việt Yên

- Bắc Giang., Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 300 - 500 USD

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email và trực tiếp.
• Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm nhựa kỹ thuật và dịch vụ của Công ty.
• Hỗ trợ theo dõi đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng hạn.
• Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
• Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo cho quản lý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm ( Có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng và hiểu biết về Nhôm, Nhựa kỹ thuật alf lợi thế)
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
• Thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến.
• Khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
• Kỹ năng máy tính cơ bản, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm văn phòng.
• Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.
• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn hoặc tiếng Trung.
Quyền lợi:

Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đạo Ngạn 2 - Quang Châu - Việt Yên - Bắc Giang.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

