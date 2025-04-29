Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 300 - 500 USD

Mức lương 300 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Đạo Ngạn 2 - Quang Châu - Việt Yên - Bắc Giang., Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 300 - 500 USD

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email và trực tiếp.

• Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm nhựa kỹ thuật và dịch vụ của Công ty.

• Hỗ trợ theo dõi đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng hạn.

• Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

• Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo cho quản lý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm ( Có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng và hiểu biết về Nhôm, Nhựa kỹ thuật alf lợi thế)

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

• Thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến.

• Khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

• Kỹ năng máy tính cơ bản, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm văn phòng.

• Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn hoặc tiếng Trung.

Quyền lợi:

Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC

