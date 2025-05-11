Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Nutrimix làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lê Hồng Phong, Xương Giang,, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Gọi điện hỏi thăm khách hàng sau khi mua sản phẩm.

Tư vấn, giới thiệu thêm sản phẩm/ dịch vụ phù hợp để khai thác thêm nhu cầu.

Giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo khách hàng hài lòng và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ thông qua việc gọi điện thoại, Zalo hoặc các kênh tương tác khác.

Ghi chú đầy đủ lịch sử chăm sóc khách hàng và các vấn đề phát sinh vào hệ thống CRM.

Báo cáo kết quả chăm sóc khách hàng hàng ngày/ tuần/ tháng cho Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop cá nhân.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn.

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, chuyên nghiệp.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, tạo thiện cảm cho khách hàng.

Sẵn sàng học hỏi và chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Nutrimix Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số, thưởng kết quả kinh doanh…

Chế độ BHXH, phúc lợi hiếu, hỷ, sinh nhật, ốm đau, thai sản… và các ngày Lễ, Tết trong năm.

Nghỉ nguyên lương các ngày Lễ, Tết, nghỉ phép năm, hiếu, hỷ,…

Team building và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nutrimix

