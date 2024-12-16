Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Tất Thành, Tích Sơn, Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên ...và 4 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chào khách, phân luồng khách hàng
Tiếp nhận và làm thủ tục khi khách hàng đến trung tâm
Tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi quyền hạn
Thực hiện thanh toán cho khách hàng
Tư vấn Khách hàng về dịch vụ
Nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin của trung tâm
Thực hiện các công việc khác khi được phân công

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ 18-30 ngoại hình sáng
Kỹ năng giao tiếp tốt
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Kỹ năng xử lý tình huống tốt
Biết sử dụng tin học văn phòng
Có kinh nghiệm về lĩnh vực CSKH hoặc tư vấn bán hàng qua điện thoại là một lợi thế
Nắm vững kiến thức về sản phẩm và dịch vụ cần tư vấn đến khách hàng (được đào tạo)

Tại Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo kinh nghiệm
Được tham gia đào tạo về kiến thức ý khoa, kỹ năng chăm sóc khách hàng
Quyền đưa ra ý kiến đóng góp, xây dựng nhằm củng cố và nâng cao chất lượng CSKH tại trung tâm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, khẳng định bản thân
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng
Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc, lễ tết, sinh nhật
Phụ cấp tiền cơm trưa, phụ cấp trang điểm
Chế độ hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch hàng năm
Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm
Định hướng phát triển trưởng nhóm, quản lý vùng, trưởng trung tâm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 180 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

