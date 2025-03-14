Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MỸ HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: L17 - 11, Tầng 17, Vincom Center Tower, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh., Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ lúa gạo cho khách hàng.

Thực hiện các cuộc hẹn, gặp gỡ khách hàng để trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn, quyết định mua sản phẩm, dịch vụ.

Thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến giao dịch mua bán lúa gạo .

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, độ tuổi từ 20-30 tuổi

Nắm vững kiến thức cơ bản về thị trường lúa gạo.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả.

Kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp thông tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MỸ HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MỸ HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin