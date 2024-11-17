Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Giải quyết khiếu nại: Giải quyết tất cả khiếu nại phát sinh của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty qua tất cả các kênh bán hàng
- Chăm sóc khách hàng: Gọi chăm sóc khách hàng cũ, khảo sát mức độ hài lòng, đánh giá, góp ý của về sản phẩm và dịch vụ
- Giải đáp thông tin: Giải đáp các thông tin khách hàng về chính sách, quy định, thời gian giao hàng của công ty,.... trên các kênh bán hàng
- Đánh giá rủi ro: Đánh giá được những rủi ro, tiềm ẩn có thể phát sinh khiếu nại từ khách hàng, có biên pháp kịp thời đề xuất hướng giải quyết
-Tư vấn các chương trình giảm giá khuyến mãi cho khách hàng và bán tiếp SP khi hết liệu trình.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 – 30
- Có kinh nghiệm telesales, tư vấn, CSKH
- Giọng nói nhẹ nhàng và có sức thuyết phục cao;
- Chủ động, thích nghi nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
khi lên chính thức sẽ có phép năm
- Được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết theo cơ chế của công ty
- Được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo Quy định nhà nước: BHXH, BHYT....
- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.
- Các quyền lợi khác: tham gia các hoạt động vui chơi giải trí thuyền xuyên, rèn luyện sức khoẻ qua các lớp yoga, gym...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 38, Khu phố 1 , Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

