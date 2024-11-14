Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chăm sóc khách hàng và quản lý mối quan hệ với khách hàng

- Quản lý, tiếp nhận, xử lý email, hotline, fanpage;..., phản hồi cho tất cả khách hàng

- Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của Khách hàng về dịch vụ và sản phẩm của công ty.

- Các công việc khác được quản lý phân công trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học

- Chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính/Đầu tư hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng

- Có tư duy dịch vụ khách hàng tốt, kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt. Chủ động trong công việc và có khả năng làm việc trong môi trường năng động, áp lực cao

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhẹ nhàng, truyền cảm. Không nói ngọng, giọng địa phương, nói lắp

- Có khả năng sử dụng tin học thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 7 - 9 triệu/tháng theo năng lực (Lương cứng + thưởng KPIs + phụ cấp)

- Ngoài ra có thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả kinh doanh tháng, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05,02/09,...), thưởng sinh nhật,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các phòng ban

- Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động

- Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, sinh nhật, du lịch hàng năm,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

