Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Pancake Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Đại lộ Võ Nguyên Giáp

- phường Đông Vệ

- thành phố Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tư vấn giải pháp của Pancake dựa trên nhu cầu của khách hàng
- Giải quyết những thắc mắc của khách hàng về tính năng của sản phẩm
- Thông báo cho nhóm phát triển sản phẩm những phản hồi từ phía khách hàng, góp phần cải tiến sản phẩm.
- Thực hiện những công việc được giao từ phía quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Biết sử dụng phần mềm Pancake là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp bữa trưa: 700k/tháng, hỗ trợ phí gửi xe
- Lương cơ bản + thưởng hiệu suất hàng tháng ( mức lương thực nhận bao gồm cả lương cứng + com hàng tháng), tháng thử việc nhận 100% lương cơ bản.
- Chế độ lương tháng 13
- Chính sách lao động theo luật lao động Việt Nam (bảo hiểm xã hội & y tế, nghỉ phép năm, điều kiện làm việc, v.v.);
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Các hoạt động chung, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

