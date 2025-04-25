Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Phúc Com Invest làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Phúc Com Invest
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công ty cổ phần Phúc Com Invest

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Phúc Com Invest

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 68 Nguyễn Thiếp, Ngọc Trạo, Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Gọi điện theo data khách hàng có sẵn từ công ty, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm đất nền, dự án BĐS mà công ty là chủ đầu tư.
Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua đất nền, chuyển tiếp cho bộ phận kinh doanh chăm sóc và chốt sales.
Hẹn lịch và mời khách hàng tham gia xem dự án
Chăm sóc khách hàng cũ và mới qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, cập nhật thông tin và nhu cầu của khách.
Thực hiện các báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng nhóm/ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 20 – 30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo bài bản từ đầu).
Có giọng nói dễ nghe, tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, ham học hỏi.
Ưu tiên ứng viên từng làm telesale, CSKH, hoặc kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan như bảo hiểm, tài chính, BĐS, tiêu dùng…
Có laptop cá nhân là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Phúc Com Invest Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.000.000 VNĐ/tháng không áp doanh số, thưởng nóng khikhách hàng đi xem dự án, các khoản thưởng theo hiệu suất cao không giới hạn.
Thu nhập trung bình 8 - 10 triệu/ tháng
Được đào tạo kỹ năng telesale, kiến thức BĐS và tư duy chăm sóc khách hàng bài bản.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình.
Tham gia các hoạt động gắn kết như du lịch, sinh nhật, teambuilding, và các chương trình thi đua hấp dẫn.
Cơ hội phát triển lên các vị trí trưởng nhóm/chuyên viên kinh doanh nếu có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phúc Com Invest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Phúc Com Invest

Công ty cổ phần Phúc Com Invest

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 68 Nguyễn Thiếp, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Phúc Com Invest làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Phúc Com Invest
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Phúc Com Invest làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Phúc Com Invest
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Agri Pacific làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty CP Agri Pacific
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Pancake Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm