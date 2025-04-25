Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Phúc Com Invest làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Phúc Com Invest
- Thanh Hóa: 68 Nguyễn Thiếp, Ngọc Trạo, Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Gọi điện theo data khách hàng có sẵn từ công ty, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm đất nền, dự án BĐS mà công ty là chủ đầu tư.
Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua đất nền, chuyển tiếp cho bộ phận kinh doanh chăm sóc và chốt sales.
Hẹn lịch và mời khách hàng tham gia xem dự án
Chăm sóc khách hàng cũ và mới qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, cập nhật thông tin và nhu cầu của khách.
Thực hiện các báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng nhóm/ trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có giọng nói dễ nghe, tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, ham học hỏi.
Ưu tiên ứng viên từng làm telesale, CSKH, hoặc kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan như bảo hiểm, tài chính, BĐS, tiêu dùng…
Có laptop cá nhân là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần Phúc Com Invest Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.000.000 VNĐ/tháng không áp doanh số
thưởng nóng khikhách hàng đi xem dự án
Thu nhập trung bình 8 - 10 triệu/ tháng
Được đào tạo kỹ năng telesale, kiến thức BĐS và tư duy chăm sóc khách hàng bài bản.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình.
Tham gia các hoạt động gắn kết như du lịch, sinh nhật, teambuilding, và các chương trình thi đua hấp dẫn.
Cơ hội phát triển lên các vị trí trưởng nhóm/chuyên viên kinh doanh nếu có năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phúc Com Invest
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI