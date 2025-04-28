Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Agri Pacific làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty CP Agri Pacific
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: HH15
- 35 Vinhome Star City, Phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tiếp nhận thông tin order từ khách hàng
Theo dõi đơn hàng trong quá trình vận chuyển
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về thông tin đơn hàng
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên ứng viên kỹ năng đọc viết tiếng anh tốt
Sử dụng tốt các phần mềm excel, word
Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ
Ưu tiên ứng viên Nữ
Tại Công ty CP Agri Pacific Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 7 – 8tr
Ký HĐLĐ, nghỉ phép. tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty các dịp Lễ Tết, lương tháng 13, đi du lịch 1 năm 1 lần
Địa điểm làm việc: HH15-35 Vinhome Star City, Phường Đông Hải, Tp Thanh Hoá
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Agri Pacific
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
