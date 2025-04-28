Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Agri Pacific làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: HH15 - 35 Vinhome Star City, Phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận thông tin order từ khách hàng

Theo dõi đơn hàng trong quá trình vận chuyển

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về thông tin đơn hàng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên ứng viên kỹ năng đọc viết tiếng anh tốt

Sử dụng tốt các phần mềm excel, word

Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ

Ưu tiên ứng viên Nữ

Tại Công ty CP Agri Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7 – 8tr

Ký HĐLĐ, nghỉ phép. tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHXH theo quy định nhà nước

Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty các dịp Lễ Tết, lương tháng 13, đi du lịch 1 năm 1 lần

Địa điểm làm việc: HH15-35 Vinhome Star City, Phường Đông Hải, Tp Thanh Hoá

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Agri Pacific

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin