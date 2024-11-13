Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đầu mối tiếp nhận, xử lý các thông tin/thông báo của khách hàng khi gọi điện đến công ty.
Hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.
Điều phối xe khi nhận được yêu cầu đặt của khách hàng.
Tìm kiếm, tiếp xúc, khai thác thông tin của khách hàng bao gồm khách hàng mới, khách hàng tái ký.
Chăm sóc, hỗ trợ và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng/ nhà phân phối hiện có.
Cập nhật thông tin về khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tốt, tư vấn, xử lý tình huống tốt (Không nói ngọng).
Kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng.
Nghiêm túc, chăm chỉ, trung thực & có trách nhiệm trong công việc.
Từng làm việc trong lĩnh vực vận tải, lĩnh vực Dịch vụ chăm sóc khách hàng là lợi một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + % hoa hồng. (Theo năng lực)
Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của công ty.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc.
Được đào tạo bàibản về kỹ năng giao tiếp vàchăm sóc kháchhàng.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...
Thời gian làm việc: Full time / part time.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Twins Tower 11, Số 85, Đường Cách mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

