Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 13B Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Luôn chào đón khách một cách thân thiện và lịch sự ngay khi khách đến Khách sạn hoặc tiễn khách ra về;
Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của khách hàng/đối tác về dịch vụ, sản phẩm về phòng khách sạn...;
Trực tiếp thao tác các nghiệp vụ đặt/ hoàn/ hủy/ đổi phòng khách sạn, tour du lịch...
Nhanh chóng truyền đạt các ý kiến đóng góp và phàn nàn của khách đến Trưởng bộ phận để kịp thời điều chỉnh phù hợp. Phối hợp với bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề đạt sự hài lòng cao nhất;
Phối hợp với bộ phận Tiếp thị để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mại... đối với khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành;
Đề xuất và thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ;
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ;
Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Tiếng Anh: Giao tiếp tốt; Thành thạo 4 Kỹ năng;
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí Chăm sóc khách hàng, Telesales.
Hình thức sáng, ưa nhìn, tươi tắn;
Có khả năng giao tiếp (năng nổ, hoạt bát, có khả năng kết nối với mọi người);
Có khả năng xử lý tình huống, nhạy bén trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao trong công việc;
Có hiểu biết về ngành Khách sạn;
Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng, hệ thống phần mềm quản lý khách sạn.

Tại Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận + Thưởng SVC;
Hỗ trợ bữa ăn ca tại Khách sạn;
Chế độ BHXH theo đúng quy định của pháp luật;
Thưởng lễ, Tết,... theo quy định của Công ty;
Chính sách: Ốm đau, thai sản, cưới hỏi, sinh nhật,...;
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca (8 giờ/ ngày, 6 ngày/ tuần);
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 13B Tông Đản, Hoàn Kiếm Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

