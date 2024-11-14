Tuyển Content Marketing Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 59 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng, quản lý các trang mạng xã hội công ty bao gồm viết nội dung, kịch bản video trên Fanpage, Website.

Nhận order từ phòng Marketing để triển khai các nội dung về content và kịch bản video

Làm quy trình content chi tiết cho các kênh truyền thông của công ty.

Cập nhật thường xuyên tin tức về lĩnh vực triển khai, đóng góp ý tưởng cho các kênh và phòng ban.

Chỉnh sửa, hiệu chỉnh và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực content marketing hoặc sáng tạo nội dung.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Sáng tạo, có khả năng phát triển ý tưởng mới và thích nghi với các thay đổi.

Kỹ năng viết tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích content với khả năng sáng tạo tốt.

Hiểu biết chuyên sâu về các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Chịu được áp lực công việc, năng động.

Có khả năng nghiên cứu và tìm kiếm thông tin.

Có khả năng lên kịch bản, nội dung, lập kế hoạch cho những dự án công ty.

Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10,000,000 – 12,000,000 VNĐ/tháng

Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... theo quy định của Công ty.

Các chương trình Teambuilding, 8/3, Noel, Year End Party, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được tham gia các khóa đào tạo, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của bản thân.

Môi trường giáo dục văn minh, sáng tạo, được thể hiện mình và ghi nhận xứng đáng, hệ thống đánh giá rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

