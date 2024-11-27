Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Plaza Mê Linh, Cầu Hà, Hà Đông, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Xây dựng chiến lược, lên kế hoạch phát triển nội dung trên các kênh: website, sociasocial.

-Phân tích, lựa chọn từ khóa SEO dựa trên thông tin về sản phẩm.

-Viết nội dung cho các website, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác cùa công ty.

-Lập kế hoạch thực hiện SEO

-Đề xuất chiến dịch và triển khai các Nội Dung truyền thông – marketing trên các kênh.

-Đóng góp các ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các chiến dịch truyền thông & quảng cáo của công ty.

-Sáng tạo kịch bản, câu chuyện thương hiệu phục vụ các chiến dịch digital marketing, PR của công ty.

-Đảm bảo số lượng bài viết, nội dung tươi mới.

-Cập nhật thường xuyên các xu hướng mới, các nguồn kiến thức chuyên môn và rèn luyện các kỹ năng phục vụ cho công việc.

-Các công việc khác từ Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kiến thức và kinh nghiệm về kỹ thuật SEO ít nhất 1 năm.

-Tốt nghiệp cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Digital MKT, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, hoặc các ngành liên quan.

-Có ý thức kỷ luật cao, sự kiên nhẫn, cẩn thận, ham mê học hỏi.

-Có kỹ năng viết tốt.

-Sử dụng được cơ bản các phần mềm photoshop, canva và edit video marketing.

-Biết lên layout bài viết và chọn lọc từ khóa cùng nghĩa.

-Đã có một số website SEO thành công hoặc tham gia dự án SEO.

-Sử dụng thành thạo: Google Search Console, Google Analytics là một lợi thế.

-Có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.

-Ham học hỏi chăm chỉ, chịu khó làm việc.

-Có khả năng làm việc độc lập và làm nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 11,000,000 - 15,000,000vnđ (thoả thuận theo năng lực)+ Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của dự án. Khi đạt các mốc cụ thể, sẽ được thưởng nóng ngay tháng đó (tổng LCB+thưởng nếu đạt: lên tới 11-18 triệu)

-Trợ cấp chi phí ăn trưa tại VP 700.000

-Phụ cấp, thưởng các dịp lễ tết theo quy định chung.

-Lộ trình thăng tiến phát triển vị trí, thu nhập rõ ràng.

-Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

-BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

