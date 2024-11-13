Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 D - Đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung và quảng bá sản phẩm, hình ảnh của Công ty

Đăng bài trên Website, Fanpage và Zalo của công ty

Thiết kế cơ bản, xây dựng bộ tài liệu sản phẩm

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm viết content, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bao bì, dược mỹ phẩm.

Khả năng viết bài chuẩn SEO, biên tập tốt, sáng tạo và nắm bắt xu hướng.

Thành thạo các công cụ Microsoft Office, Google Docs, các phần mềm thiết kế cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Trung thực, tận tâm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + KPI + Phụ cấp (9 - 12 triệu/tháng).

Thu nhập hấp dẫn:

Chế độ đãi ngộ tốt: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định, thưởng tháng thứ 13.

Chế độ đãi ngộ tốt:

Chế độ đào tạo: Được đào tạo kỹ năng và các phần mềm chuyên dụng.

Chế độ đào tạo:

Teambuilding: Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Teambuilding:

Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép năm, đồng phục, thưởng tăng lương.

Chế độ nghỉ phép:

Môi trường làm việc: Không gian làm việc năng động, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Môi trường làm việc:

Phúc lợi khác: Hỗ trợ phụ cấp cho cha/mẹ trên 65 tuổi, nghỉ 1 ngày sinh nhật hưởng lương.

Phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin