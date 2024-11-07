Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO HOÀNG

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược phẩm/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO HOÀNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15B Đường số 5, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai hồ sơ thầu
- Theo dõi, cập nhật thông tin về các gói thầu.
- Mua hồ sơ, chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn. Theo dõi và cập nhật kết quả sau khi nộp hồ sơ.
- Liên hệ khách hàng, bệnh viện để xử lý các công việc liên quan đến thầu, hợp đồng tương tự.
- Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc làm hồ sơ dự thầu và thực hiện làm thầu hàng năm cho các bệnh viện theo đúng tiến độ.
- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu: soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, đóng gói hồ sơ dự thầu, hợp đồng. Chuẩn bị hồ sơ sau bán hàng như: Nghiệm thu, thanh lý, gửi hồ sơ công nợ.
- Sắp xếp kiểm tra phụ lục và đóng quyển hồ sơ
- Chuẩn bị hồ sơ làm bảo lãnh dự thầu,bảo lãnh thực hiện hợp đồng
- Cải tiến các hoạt động liên quan đến công việc thầu đảm nhiệm; giải trình, khắc phục các sai sót; cập nhật các thông tin về sản phẩm, chứng chỉ pháp lý; cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế...
- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý
- Các công việc khác có liên quan đến hoạt động thầu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam/Nữ. Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về hồ sơ thầu Bệnh viên
ƯU TIÊN ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LÀM THẦU, KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH GIÁ VẬT TƯ Y TẾ KÊNH BỆNH VIỆN
- Tin học: thành thạo (Mail, Word, Excel).
- Có kỹ năng làm việc nhóm
- Có các kỹ năng văn phòng (soạn thảo văn bản, sắp xếp phân loại hồ sơ...)
- Yêu thích công việc làm hồ sơ tài liệu kinh doanh về dược phẩm, vật tư trang thiết bị y tế (được công ty đào tạo để phát triển nghề nghiệp lâu dài).
- Nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến, nhiệt tình, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định gồm: BHXH, BHYT, BHTN, BHTN
- Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), phép thâm niên... Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO HOÀNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 15B Đường số 5, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

