Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược phẩm/Công nghệ sinh học Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: cụm CN Yên Nghĩa, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia vào quá trình đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) trong quy trình sản xuất và phân phối dược phẩm/thiết bị y tế
Kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm trong quá trình sản xuất và thành phẩm
Thực hiện các quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GMP, ISO và các quy định liên quan trong ngành dược phẩm/y tế
Ghi chép và lưu trữ hồ sơ kiểm tra chất lượng, báo cáo kết quả kiểm nghiệm
Hỗ trợ xây dựng và cập nhật các quy trình chuẩn (SOP) liên quan đến QA/QC
Tiến hành và lập hồ sơ thử nghiệm với tất cả các phương pháp sử dụng trong phòng thí nghiệm
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoà đồng, tiếp thu nhanh, có trách nhiệm trong công việc.
Chăm chỉ, chịu khó, thật thà, có tinh thần cầu tiến.Chịu được áp lực công việc, mong muốn gắn bó lâu dài, có sức khoẻ tốt.
Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí QA-QC
Am hiểu xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng đầu vào, đầu ra.
Ưu tiên ở gần KCN Yên Nghĩa
Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr (Lương cứng: 9-12tr+ phụ cấp+ thưởng)
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của luật
Được hưởng chế độ thưởng, nghỉ lễ, tết theo quy định của luật.
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại theo quy định công ty
Hưởng đầy đủ chế độ thăm khám thường niên, du xuân, du lịch theo chính sách công ty
Thưởng cổ phần tri ân cho nhân sự gắn bó đóng góp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 8 Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, Ba La, Hà Đông Hà Nội

