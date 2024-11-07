Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: cụm CN Yên Nghĩa, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia vào quá trình đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) trong quy trình sản xuất và phân phối dược phẩm/thiết bị y tế

Kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm trong quá trình sản xuất và thành phẩm

Thực hiện các quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GMP, ISO và các quy định liên quan trong ngành dược phẩm/y tế

Ghi chép và lưu trữ hồ sơ kiểm tra chất lượng, báo cáo kết quả kiểm nghiệm

Hỗ trợ xây dựng và cập nhật các quy trình chuẩn (SOP) liên quan đến QA/QC

Tiến hành và lập hồ sơ thử nghiệm với tất cả các phương pháp sử dụng trong phòng thí nghiệm

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoà đồng, tiếp thu nhanh, có trách nhiệm trong công việc.

Chăm chỉ, chịu khó, thật thà, có tinh thần cầu tiến.Chịu được áp lực công việc, mong muốn gắn bó lâu dài, có sức khoẻ tốt.

Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí QA-QC

Am hiểu xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng đầu vào, đầu ra.

Ưu tiên ở gần KCN Yên Nghĩa

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr (Lương cứng: 9-12tr+ phụ cấp+ thưởng)

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của luật

Được hưởng chế độ thưởng, nghỉ lễ, tết theo quy định của luật.

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại theo quy định công ty

Hưởng đầy đủ chế độ thăm khám thường niên, du xuân, du lịch theo chính sách công ty

Thưởng cổ phần tri ân cho nhân sự gắn bó đóng góp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

