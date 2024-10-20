Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Về KiotViet:

Với hơn 13 năm và hơn 1,500 con người để tạo nên một KiotViet của ngày hôm nay, chúng tôi hiểu rằng các thành viên, từ quá khứ tới tương lai, là nền tảng cho KiotViet của ngày hôm nay và bệ phóng để vươn tới một KiotViet của ngày mai. KiotViet cam kết một môi trường làm việc chia sẻ thành công, cùng chung trách nhiệm.

Trung tâm dịch vụ khách hàng trên toàn quốc tại khu vực Đà Nẵng-Hà Nội-HCM với gần 150 nhân sự luôn sẵn sàng hỗ trợ và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Bạn sẽ làm gì:

– Tư vấn khách hàng các sản phẩm vay vốn và thẻ trong tệp data có sẵn do công ty cung cấp.

– Trực tiếp kết nối với khách hàng nhằm tư vấn sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình

và quy định của công ty;

– Tham gia hoạt động thẩm định thực địa tại cửa hàng khách hàng cùng với phía đối tác.

– Đảm bảo sự chuyên nghiệp & lịch thiệp từ quá trình tiếp cận đến dịch vụ hậu mãi nhằm nâng cao hình ảnh công ty:

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm.

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các chuyên ngành liên quan: Tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh,...

- Sẵn sàng gặp khách hàng tại địa chỉ kinh doanh của khách hàng nếu có yêu cầu

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các bank mảng vay vốn hộ kinh

doanh, SMEs và kinh doanh thẻ tín dụng.

- Có tinh thần ham học hỏi, mục tiêu phấn đấu để thăng tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

- Thưởng hiệu quả làm việc; Thưởng cuối năm.

- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7;

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

- Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm,

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

- Tham gia các câu lạc bộ Yoga, sách, công nghệ,...miễn phí của công ty.

- Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng;

