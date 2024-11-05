Tuyển Công nghệ Thông tin JPROTECH TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D42 TT14 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ các nhiệm vụ theo hợp đồng như: giám sát các nhiệm vụ; quy trình sơ bộ của các yêu cầu Bán hàng; thu thập tài liệu chứng minh; quản lý hỗ trợ dịch vụ; hỗ trợ bán hàng

- Giám sát việc giao nhiệm vụ hỗ trợ dự án như: đào tạo, yêu cầu nội bộ

- Báo cáo định kỳ về việc giao nhiệm vụ kỹ thuật theo hợp đồng, giao nhiệm vụ ngoài dự án

- Đầu mối liên hệ giữa nhà cung cấp, khách hàng, bộ phận bán hàng và kỹ thuật

- Truyền tải thông tin đến các bộ phận có liên quan

- Quản lý tài liệu kỹ thuật

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, CNTT

- Thành thạo Office (Word, Excel, Powerpoint)

-Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

- Có khả năng làm việc dưới áp lực

-Chăm chỉ, cẩn thận

-Tiếng Anh đọc hiểu

Tại JPROTECH TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN, phép năm...theo quy định.

- Thưởng KPI cuối năm

- Các phúc lợi của công ty: Khám sức khỏe định kì, Thẻ bảo hiểm sức khỏe, Companytrip, kick off, sinh nhật, lễ tết...

- Cấp laptop/PC làm việc theo quy định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sử dụng các tiện ích của văn phòng ( Co-working space, pantry tiện nghi, trà cafe, gửi xe miễn phí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JPROTECH TECHNOLOGY

