Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Cấp phát đồ nghề, sắp xếp lịch và chia khu vực cho kỹ thuật viên
- Lên đơn hàng cho KTV, báo giá và hướng dẫn KTV thanh toán về công ty.
- Nhận thông tin về đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, bán hàng hoặc đơn hàng trên hệ thống, lập phương án tính toán, điều phối, liên hệ với bộ phận giao nhận/đơn vị vận chuyển để gửi hàng đi, xử lí sự cố và chuyển giao thông tin đến các bộ phận liên quan;
- Giám sát và điều phối quá trình vận chuyển.
- Quản lý các chứng từ xuất hàng
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 2 năm kinh nghiệm Điều phối đơn hàng
- Ưu tiên ứng viên nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt, thành thạo excel
- Ứng viên có thể làm online thứ 7, chủ nhật

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: 11 - 13 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

