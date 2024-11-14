Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

- Cấp phát đồ nghề, sắp xếp lịch và chia khu vực cho kỹ thuật viên

- Lên đơn hàng cho KTV, báo giá và hướng dẫn KTV thanh toán về công ty.

- Nhận thông tin về đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, bán hàng hoặc đơn hàng trên hệ thống, lập phương án tính toán, điều phối, liên hệ với bộ phận giao nhận/đơn vị vận chuyển để gửi hàng đi, xử lí sự cố và chuyển giao thông tin đến các bộ phận liên quan;

- Giám sát và điều phối quá trình vận chuyển.

- Quản lý các chứng từ xuất hàng

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.