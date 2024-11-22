Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tuyển dụng điều phối vận tải

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu đô thị đồng sơn, Phúc Yên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý nhân sự (Lái xe) và xe, nắm rõ cả về số lượng và chất lượng.
Nhận yêu cầu & kế hoạch vận tải hàng ngày từ Phòng Kinh doanh/ khách hàng
Lập kế hoạch, giao kế hoạch cho đội xe công ty, cho các đối tác vận tải
Thực hiện các công việc điều hành vận tải theo quy trình
Xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện công việc
Thực hiện cập nhật số liệu hàng ngày và báo cáo theo quy định của Công ty.
Liên hệ và phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý và báo cáo các việc liên quan đến Logistics.
Tìm kiếm nhà cung cấp mới, có chất lượng, cạnh tranh.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trinh độ: Từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, vận tải, kho bãi...am hiểu về lĩnh vực vận tải.
Am hiểu kiến thức về thông tin liên quan đến xe cộ, lộ trình đi đường, kinh nghiệm đi đường, hệ thống định vị: GPS, Google Maps
Có kỹ năng tổ chức, quản lý, giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý và khả năng của Lái xe, điều hành, phân công theo dõi lộ trình lái xe hợp lý nhất.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, Power Point.
Kinh nghiệm làm việc: Từ 01 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 triệu đến 12 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi, nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng các dịp lễ tết,.., thăm hỏi theo quy định công ty.
Được mua bảo hiểm 24/7, chế độ chăm sóc sức khỏe
Môi trường làm việc mở, năng động, thân thiện và luôn được giúp đỡ hoặc đưa ra ý kiến
Cơ hội thăng tiến nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố số 3 Đạm Nội, Phường Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

