Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu đô thị đồng sơn, Phúc Yên, Huyện Duy Tiên

Quản lý nhân sự (Lái xe) và xe, nắm rõ cả về số lượng và chất lượng.

Nhận yêu cầu & kế hoạch vận tải hàng ngày từ Phòng Kinh doanh/ khách hàng

Lập kế hoạch, giao kế hoạch cho đội xe công ty, cho các đối tác vận tải

Thực hiện các công việc điều hành vận tải theo quy trình

Xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

Thực hiện cập nhật số liệu hàng ngày và báo cáo theo quy định của Công ty.

Liên hệ và phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý và báo cáo các việc liên quan đến Logistics.

Tìm kiếm nhà cung cấp mới, có chất lượng, cạnh tranh.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp quản lý.

Trinh độ: Từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, vận tải, kho bãi...am hiểu về lĩnh vực vận tải.

Am hiểu kiến thức về thông tin liên quan đến xe cộ, lộ trình đi đường, kinh nghiệm đi đường, hệ thống định vị: GPS, Google Maps

Có kỹ năng tổ chức, quản lý, giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý và khả năng của Lái xe, điều hành, phân công theo dõi lộ trình lái xe hợp lý nhất.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, Power Point.

Kinh nghiệm làm việc: Từ 01 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 triệu đến 12 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi, nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng các dịp lễ tết,.., thăm hỏi theo quy định công ty.

Được mua bảo hiểm 24/7, chế độ chăm sóc sức khỏe

Môi trường làm việc mở, năng động, thân thiện và luôn được giúp đỡ hoặc đưa ra ý kiến

Cơ hội thăng tiến nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS

