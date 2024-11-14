Tuyển Photographer/Video Editor HC TÀI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại HC TÀI NGUYÊN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 58 Ecolife, Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho video
- Làm theo đjnh hướng và luồng nội dung sẵn có
- Biên Tập Chỉnh Sửa Nội Dung Trong Video
- Biên tập lồng ghép giọng nói theo kế hoạch của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: yêu cầu có tư duy dựng, và thành thạo Adobe Premier, PTS, CAPCUT, CANVA, Lồng tiếng Video
• Có khả năng tư duy sáng tạo, chủ động cập nhật các xu hướng edit video trên tiktok, Facebook
• Khả năng làm việc nhóm tốt
• Có tính cẩn thận, tỉ mỉ.
• Ưu tiên gắn bó lâu dài với công ty
Tại HC TÀI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
• LƯƠNG: 8-12tr/tháng Tuỳ năng lực
• Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ hai đến thứ 7
• Được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty: Thưởng năm, du lịch, lương tháng 13 và thưởng lễ tết đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HC TÀI NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
