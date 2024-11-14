Tuyển Photographer/Video Editor HC TÀI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 58 Ecolife, Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho video

- Làm theo đjnh hướng và luồng nội dung sẵn có

- Biên Tập Chỉnh Sửa Nội Dung Trong Video

- Biên tập lồng ghép giọng nói theo kế hoạch của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: yêu cầu có tư duy dựng, và thành thạo Adobe Premier, PTS, CAPCUT, CANVA, Lồng tiếng Video

• Có khả năng tư duy sáng tạo, chủ động cập nhật các xu hướng edit video trên tiktok, Facebook

• Khả năng làm việc nhóm tốt

• Có tính cẩn thận, tỉ mỉ.

• Ưu tiên gắn bó lâu dài với công ty

Tại HC TÀI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

• LƯƠNG: 8-12tr/tháng Tuỳ năng lực

• Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ hai đến thứ 7

• Được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty: Thưởng năm, du lịch, lương tháng 13 và thưởng lễ tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HC TÀI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin