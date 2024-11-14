Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chỉnh sửa, biên tập video theo kịch bản từ Content Creator, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng tốt nhất. (Video trên 20 phút dạng tổng hợp kiến thức, khám phá)
- Thực hiện các hiệu ứng âm thanh, hình ảnh và đồ họa cơ bản để tăng tính sinh động cho video.
- Phối hợp với Content Creator để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng và đảm bảo đúng tiến độ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên cộng sự có kinh nghiệm Edit - Dựng nội dung tương tự
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực chỉnh sửa video. Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Capcut, Premier và các phần mềm liên quan.
- Có mắt thẩm mỹ tốt, hiểu biết về các kỹ thuật chỉnh sửa để phù hợp với thị hiếu khán giả quốc tế.
- Khả năng làm việc đúng tiến độ, cam kết trách nhiệm và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo chất lượng sản phẩm + % dự án không giới hạn thu nhập
- Môi trường làm việc trẻ, tích cực và chủ động
- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Tham gia hoạt động văn hóa doanh nghiệp “Hiểu và Thương” hàng tuần.
- Có không gian tập luyện Yoga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 166 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

